Las 7 claves que podrían costarle la derrota a Teófimo López ante el ucraniano Vasyl Lomachenko

La batalla para definir al rey del peso ligero se encuentra a menos de 10 días para que se dispute. El campeón de la AMB, OMB y CMB, el ucraniano de 32 años Vasyl Lomachenko, enfrentará al hondureño Teófimo López, campeón del cinturón FIB, el próximo sábado 17 de octubre.



Una de las peleas, si no la más esperada del año, se llevará a cabo en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas, donde se ha confirmado la asistencia de aproximadamente 250 espectadores.

Para este emocionante combate, los análisis y especulaciones respecto al desarrollo de esta misma, no han quedado a deber. El experto en boxeo, Bernardo Pilatti, ha planteado desde su canal de YouTube, las siete claves inéditas para la victoria o derrota de Vasyl Lomachenko frente a Téofimo López.





1) Desconfiar de los jueces



Esta es la primera clave. Si bien, puede parecer absurdo que un extra clase como Lomachenko imagine que puede perder la pelea en las tarjetas, no hay porque tomar esa posibilidad a la ligera. Se planifica una pelea basada en su movilidad, a lo que los expertos llaman “Hipnosis Ucraniana”, o también en sus dotes de torero para evadir y golpear quirúrgicamente, logrando sumar punto tras punto a lo que se le debe de tener cuidado. En esa pelea no existe el “ya ganó”, por lo que debe ganar en todos los asaltos, de lo contrario podría llevarse un buen susto en las tarjetas de los jueces.



2) Desconfiar de sí mismo



Existe el peligro natural que la probada superioridad de Lomachenko sobre el resto le pueda jugar en contra. Han pasado en peleas anteriores en los que se ha burlado de sus oponentes como si fuera un torero de cuadrilátero, a lo que Loma tiende a distraer su concentración y a bajarle revoluciones al enfoque de la pelea. Esto es probable que ocurra ante Teófimo, siendo ya por una cuestión estratégica para intentar sacar al hondureño de sus casillas y que cometa errores. Puede ser acertado según el caso, pero de igual manera, puede ser una jugada suicida. Vasyl deberá dudar y desconfiar de sí mismo, pensando que no podrá controlar todo con su ‘ballet’ boxístico.

El ucraniano Lomachenko solamente ha sido derrotado en una ocasión dentro de sus catorce peleas como profesional.



3) ¿Buscar el KO temprano?



La tercera clave es realmente loca, ya que ningún analista le colocaría entre sus predicciones, pero este negocio se trata de evaluar todos los caminos que deberá recorrer el ucraniano para encontrar la victoria en la pelea. Optar por un nocaut tempranero es una opción válida para Lomachenko, aunque la lógica asuma que es Teófimo quien jugará ese papel, el plan por la victoria rápida para el ucraniano podría ser maravilloso, ya que es poco probable que López tenga respuesta si Vasyl sea quien tome la iniciativa y lo arremeta desde un inicio. Las combinaciones de poder de Loma podrían ser criticas si agarra al catracho mal parado.



4) Trabajar poder para igualar poder



Lomachenko siempre gana por acumulación y la abrupta secuencia de golpes acompañada con feroz velocidad al hacerlo, anulando la respuesta rápida de su contrincante. Sus golpes destruyen en cuotas, lo que frustra siempre a su rival. En la suma de virtud del ucraniano, el gran ausente siempre es el poder de sus golpes ya que no destruyen al instante. Es poco probable que el ucraniano mejoré de cara a la pelea este factor que si tiene su rival Teófimo, pero puede ser que esa sea una de las novedades de Loma para el 17 de octubre.





5) Caminar hacia un lado



Lomachenko va contra un diestro poco acostumbrado a lidiar con los problemas de enfrentar a un rival de guardia zurda. Vasyl deberá tener presente esa posible debilidad de su rival y explotar la conciencia, o sea caminarle hacia un solo lado a Teófimo, en lado de su hombro izquierdo lejos de mano fuerte. Por allí podía iniciar el camino hacia la victoria si López insiste con conectar con la derecha. El punto de esta clave no pasa por recordar lo que Loma hace bien, si no, enmarcar aquello que no debe hacer.



6) Duelo de padres



La esquina de ambos boxeadores es similar, ya que en cada una estará el progenitor, a pesar que son dos padres totalmente distintos en todos los sentidos. Jugar a esto ya sea a favor o en contra, sin duda que sí es un factor desnivelante en la balanza estratégica, ya sea en los cambios de planes o en los ajustes sorpresivos. Basados en el lenguaje corporal, la actitud de los padres tendrá fuerza de valor agregado en el desempeño de sus hijos. El padre de Lomachenko, además de ser la clave del éxito del ucraniano, es un tipo implacable y sereno, con una gran lectura de juego, además de ser un gran estratega, teniendo él la ventaja en este enfrentamiento.





7) La asimilación



Se ha hablado mucho sobre aquello que debe evitar Lomachenko con esta pelea, y el premio de los factores evitables se lo lleva el poder de guanto del catracho López. Teó puede vencer con un solo golpe a Vasyl, por lo que el ucraniano no debe dar oportunidad de ninguna manera a que eso pase. El aguante, la resistencia, la capacidad de asimilación y recuperación de Loma es algo que todos tienen muy presente, a pesar de ello, el límite de la asimilación de el ucraniano es desconocido. Quizás está pelea nos permita medir la verdadera asimilación de Vasyl, lo que sin dua sería una grata sorpresa.