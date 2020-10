Sangre, sudor y lágrimas: El documental de ESPN sobre la pelea entre Teófimo López y Lomachenko

Faltan muy pocos días para que se lleve a cabo la pelea de boxeo más esperada del año entre el púgil hondureño, Teófimo López, y el ucraniano Vasiliy Lomachenko, por el título unificado del peso ligero.

Es tan grande la magnitud del combate que se desarrollará el 17 de octubre en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, que la cadena internacional ESPN produjo un documental de dos episodios en donde relata la intimidad del enfrentamiento entre los campeones mundiales.

Sangre, sudor y lágrimas, es el título de esta miniserie que estrenó el primer capítulo el pasado domingo 4 de octubre y que transmitirá el segundo apartado el próximo 11 de octubre.

Lastimar y liquidar: Las claves para que Teófimo López noquee a Lomachenko

En el episodio uno se muestra una visita a los respectivos campos de entrenamiento de Vasiliy Lomachenko en el sur de California y de Teófimo López en Nueva Jersey. El programa proporciona a los fanáticos un vistazo detrás de la cortina del régimen de ambos luchadores mientras se preparan para luchar en el ring.

Desde ya podremos ver el trailer de lo que se vendrá en el segundo capítulo, en donde se puede observar que la guerra de palabras continúa y la 'enemistad' entre ambos boxeadores se acrecenta conforme se acerca el día de la batalla.

A continuación te dejamos el primer capítulo de Sangre, sudor y lágrimas para que puedas disfrutarlo como la antesala de la pelea del próximo 17 de octubre.

No hay cláusula de revancha

El CEO de Top Rank, Bob Arum, fue el encargado de confirmar que las famosa 'cláusula de revancha' no aplicará en la pelea entre Teófimo López y Vasiliy Lomachenko.

"Las cláusulas de revancha son, en esencia, sobreutilizadas gracias a nuestro amigo Eddie Hearn. Pone una cláusula de revancha en cada contrato y eso puede indicar que no confía en cómo se desempeñará su luchador. En lo que a mí respecta, déjalos luchar. Habrá un ganador, habrá un perdedor, y si en el futuro quieren una revancha, eso depende de ellos. Pero no lo estoy exigiendo. No me gusta exigir una revancha en ningún contrato que haga".