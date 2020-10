"Teófimo te hará pedazos", así empezó la polémica rivalidad entre Teófimo López y Vasyl Lomachenko

El Loma-López es una las rivalidades más polémicas de los últimos años. Raramente, se disputa una batalla donde están en juego todos los títulos de una categoría, por lo que no es para más todas las emociones expuestas por los protagonistas de cara a este enfrentamiento.



La batalla que el mundo del boxeo aclamaba desde hace mucho tiempo entre el hondureño Teófimo López y el ucraniano Vasyl Lomachenko, finalmente se llevará a cabo este sábado 17 de octubre en el MGM Grand en Las Vegas.





Atrás del combate, una insaciable y polémica historia sobresale, empezando todo desde finales del 2018. Según lo que comentó el padre de Teófimo López, en el lobby de un hotel en Nueva York sucedió un incidente con Vasyl Lomachenko, quien se mostró soberbio y desagradado cuando tuvo de frente al hondureño



Teófimo Sr. confesó que se acercó a saludar cálidamente al ucraniano campeón de los títulos AMB, OMB y CMB de peso ligero, llevándose una gran sorpresa al ver como Vasyl lo vio de menos.

Según la versión de Lomachenko, el catracho estaba en estado de ebriedad, diciendo: “Mi hijo vendrá por ti y te hará pedazos”, a lo que el ucraniano respondió que estaba bien y que lo esperaba.





El padre del boxeador campeón del cinturón FIB, mencionó que se quedó bastante picado al respecto, haciendo énfasis en lo mucho que le disgustó el comportamiento del ucraniano. Tras esto, los guardaespaldas de Lomachenko se encargaron de despojar al catracho, quien pidió disculpas posteriormente.



Desde entonces, Teófimo padre e hijo, han hecho lo imposible para poder enfrentar a Lomachenko, mencionando constantemente su nombre de una manera bastante retadora, amenazando con que adentro del ring el hondureño le pasaría por encima al ucraniano.





“Para mi Loma no es nadie. Este niño nunca ha sido destrozado con una pegada crítica en el ring”, dijo Teófimo Sr. a principios de este año. “Lomachenko es una diva y una perra”, declaró López Jr. en abril de 2019.



Vasyl menciona que tras ese encontronazo, los hondureños se empezaron a sentir a capaces de ser campeones del mundo, iniciando a expandir su marca mientras mencionaban su nombre de manera extensa en cada una de sus declaraciones.



“Él no me agrada, yo no le agrado. No lo respeto para nada. Soy más joven y listo, en octubre 17 veremos lo que sucede”, declaró el hondureño Teófimo López.