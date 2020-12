Regresó solo para facturar: La millonada que ganó Canelo Álvarez al vencer a Callum Smith

En su primera pelea de 2020, el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Alvárez venció este sábado por decisión unánime al británico Callum Smith, hasta ahora invicto, y se hizo con los títulos de peso supermediano del AMB y del CMB.

Álvarez, que ya era campeón de tres divisiones, conquistó el título de campeón de peso supermediano (168 libras, 76,2kg) de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) que poseía Smith y también sumó el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que estaba vacante.



El mexicano, de 30 años, no se calzaba los guantes desde su triunfo por nocaut sobre el ruso Sergey Kovalev en noviembre de 2019, pero en su regreso la noche del sábado tuvo una actuación demoledora ante Smith en la ciudad estadounidense de San Antonio (Texas).



"Me siento muy bien. Hice muy buen trabajo después de estar 13 meses sin pelear ante un peleador de más peso que yo, un campeón mundial. Estoy muy contento, estamos de regreso", dijo Álvarez, agradeciendo el efusivo apoyo a los alrededor de 12.000 aficionados a los que se permitió la entrada al Alamodome de San Antonio.

"Vamos a seguir haciendo historia, esta es la era del 'Canelo", proclamó Álvarez, con planes de unificar todos los títulos del peso supermediano.



"Me siento muy fuerte en este peso, me desgasto menos", afirmó. "Este es el primer paso, vamos por más. A corto plazo quiero unificar los títulos de 168 libras. Quién esté ahí, vamos a por él", agregó.

Álvarez no descartó enfrentar por tercera vez al kazajo Gennady Golovkin, a quien derrotó en 2018 en una controvertida decisión en Las Vegas.



"He probado que he peleado con los mejores y si se tiene que dar la pelea con Golovkin para que la gente disfrute una gran pelea está bien", afirmó.



El púgil de Guadalajara, que era el favorito en las apuestas, suma ahora 54 victorias (36 nocauts), 1 derrota y 2 empates mientras que Smith se queda con 27 victorias (19 nocauts) y 1 derrota y sin vengar la derrota sufrida por su hermano mayor Liam ante el propio 'Canelo' en 2016.

La millonada que ganó

La victoria no fue lo único importante que consiguió Canelo Álvarez, el mexicano también recogera una fuerte cantidad de dinero tras el triunfo.

Por esta pelea el mexicano ganará más o menos 20 millones de dólares y su carrera sigue creciendo notablemente y poco a poco se mete en la historia del boxeo.



Su próxima pelea será en mayo del 2021 y su rival podría ser Gennady Golovkin, un lucha que muchos aficionados están esperando.