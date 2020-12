'The Rock' vs Roman Reigns se enfrentarían por el Campeonato Universal en WrestleMania 38

Luego del regreso de Dwayne 'The Rock' Johnson a la WWE tras cuatro años alejado de los cuadriláteros, muchos rumores han surgido sobre el papel que desempeñará el luchador en los próximos eventos de WrestleMania.

El más fuerte de los comentarios que han surgido es que 'The Rock' sería el principal contendiente para enfrentar a Roman Reigns por el Campeonato Universal, algo que sería en el evento de WrestleMania 38.

El objetivo de la WWE es enfrentar a los poderosos luchadores en 2021, en WrestleMania 37. Sin embargo, la pandemia del Covid-19 podría truncar el desarrollo de tan esperado combate.

Muchos periodistas han asegurado que si no hay público presente el próximo año, 'The Rock' no será parte del gran evento, pero en caso que sí se permita la asistencia de aficionados, todo dependerá de cómo esté la agenda del también actor de Hollywood.

El CEO de la WWE, Vince Mcmahon, preferiría esperar hasta 2022 durante WrestleMania 38, para el cara a cara de los dos colosos de la lucha libre profesional. Esto por el desaprovechamiento económico que se tendría debido al coronavirus.

En la WWE saben que tener a Dwayne Johnson en WrestleMania supondrá un fuerte ingreso de dinero si las personas pueden asistir. Cabe recalcar que contar con 'The Rock' no es nada barato, ya que cobraría bastante dinero por su participación.

Actualmente, 'The Rock' es el actor mejor pagado de Hollywood, embolsándose alrededor de 20 millones de dólares por cada película que protagoniza, así que su incorporación en el Campeonato Universal sería costosa.

Por lo tanto, y ante las dudas de la pelea entre 'The Rock' y Roman Reigns en WrestleMania 37, otros luchadores han sido nominados para tomar el puesto del ex campeón mundial de la WWE, siendo el principal candidato el veterano Bill Goldberg.