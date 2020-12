Las duras confesiones de 'The Undertaker' tras retirarse de la lucha en la WWE

Tres décadas duró la trayectoria de uno de los luchadores más aclamados en la historia de la WWE, 'The Undertaker' recientemente dijo adiós al cuadrilátero luego de 30 años como profesional en la lucha libre.

No obstante, ha sido el mismo peleador quien se refirió a las secuelas que este deporte ha dejado en su vida y en su cuerpo, señalando que las lesiones repercutirán por el resto de su vida.

"No hay un día en que me despierte y algo no me duela. Ya tengo metal en mis caderas y caminaré cojeando toda mi vida; el rango de movimiento de mi cabeza no es el que era", manifestó el exluchador en una entrevista al diario The Guardian.

Estas duras confesiones llegan después del anuncio del retiro definitivo del ring de lucha, en donde 'The Undertaker' se hizo de un nombre y pasó a los libros de historia como una leyenda de la WWE.

"Elegí mi camino y no lo cambiaría, incluso con todo el metal que tengo en mi cuerpo hoy", confesó el exluchador.

Y es que 'The Deadman' aseguró que en muchas ocasiones no estaba bien físicamente para realizar sus demostraciones en el cuadrilátero, pero el apoyo de los aficionados que anhelaban su espectáculo, lo impulsaba.

"Independientemente de cómo me sentía físicamente, cuando se apagaban las luces, sonaba la música e iniciaba mi entrada, durante unos momentos mis fans hacían que todo el dolor desapareciera", comentó.



"Sientes su aprecio, te dan ese extra necesario", añadió sobre el soporte que brindan los fanáticos en cada evento.

Además se refirió al impacto que ha generado la lucha libre, siendo él uno de los banderines que popularizaron este deporte en el mundo.

"Todo el mundo sabe lo que es la lucha libre, somos entretenimiento deportivo. El producto se ha convertido en un monstruo global y eso no es por casualidad".