Confirmado: "The Rock" anuncia su regreso a la WWE con 47 años

Sorprendente noticia para los amantes de la WWE. Dwayne Johnson, más conocido como "The Rock", regresa a la lucha libre profesional.

El que fue campeón ocho veces en la WWE publicó un video en sus redes sociales donde anuncia la noticia que tiene emocionados a todos.

Con 47 años de edad, el regreso de Dwayne Johnson es tendencia mundial y el próximo viernes es la cita de su nuevo estreno.

"Finalmente regreso a mi universo del WWE. El viernes por la noche reapareceré para nuestro debut en directo en SmackDown. No hay título más grande que #thepeopleschamp, y no hay nada mejor que el hogar", escribió 'The Rock' en su cuenta de Twitter.

Hay que mencionar que esta será la primera aparición de The Rock en un programa televisivo de WWE en tres años. Su última aparición fue en abril de 2016 en Wrestlemania 32, en un segmento junto a John Cena y The Wyatt Family.

The Rock hizo una aparición no televisiva en un programa de Monday Night Raw en 2017 para promocionar la película Fighting with my Family.