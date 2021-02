Todo lo que debes saber del Super Bowl LV: Cuándo es, valor de entradas y show de medio tiempo

El evento deportivo más grande del año en los Estados Unidos, Super Bowl LV, está a la vuelta de la esquina con muchas sorpresas que levantan la expectativa a todos los fánaticos del deporte y entretenimiento.

Este espectacular duelo de fútbol americano mantiene al mundo entero en alerta, por lo que te dejamos una lista de todo lo que debes saber sobre el duelo de campeonato de la NFL.

¿Cuándo y dónde será el Super Bowl LV?

La final de los campeones de la Conferencia Americana y Conferencia Nacional se disputará el próximo domingo 7 de febrero en el Raymond James Stadium, en Tampa, Florida, Estados Unidos, a las 5 y 30 de la tarde hora de Honduras.

¿Quienes disputarán el Super Bowl LV?

El Supertazón de este año enfrentará a los Kansas City Chiefs del quarterback estrella de la NFL, Patrick Mahomes y a los Tampa Bay Buccaneers del legendario y múlticampeón Tom Brady, que podría ganar su séptimo anillo de campeón.

¿Habrá asistencia de público en el estadio y alrededores?

La asistencia a este gigantesco evento tendrá alrededor de 22.000 personas que disfrutarán del partido en el estadio de los bucaneros, que tiene capacidad para 75.000 personas, de acuerdo con las informaciones de los medios de Tampa.

Entre los afortunados están 7.500 trabajadores de la salud vacunados contra la covid-19 a los que la NFL ha regalado entradas en agradecimiento por su labor durante la pandemia.

Debido a la pandemia de COVID-19, no habrá Día de Medios, ni se permitirán las multitudes afuera de los hoteles de los equipos, así como tampoco se organizarán las tradicionales fiestas de victoria.

¿Cuál es el valor de los boletos para el Super Bowl LV?

Aunque solamente hay 14,500 boletos en venta para el público en general, el valor de entrada puede llegar a costar hasta 24 mil 300 dólares, mientras el más barato está valorado 10 mil dólares y el más caro en 45 mil en medio del campo y con gran vista para disfrutar el juego, según Ticketmarket. Es decir, la entrada más barata tiene un costo de 242,800 mil lempiras y el de más valor redunda los 1,092,600 millones de lempiras.

¿Cuál es el jugador con más experencia en SuperBowls de cara a este juego?

El veterano de 43 años y leyenda de la NFL, Tom Brady, llega este 2021 a su décimo Super Bowl, donde buscará su séptimo campeonato, algo que ningún otro jugador ha logrado en la historia de la liga.

¿Quién tiene el contrato salarial más alto de los jugadores en este Super Bowl LV?

La estrella de los Chiefs, Patrick Mahomes de 24 años, tien un contrato salarial de 450 millones repartidos en 10 años, lo que equivale a una media de 123.287 dólares al día, sinedo así el contato más caro en la historia del deporte. Este sueldo se traduce en ganancias de 3,7 millones de dólares por mes, 850.000 dólares por semana, 121.918 por día y 5.080 dólares por hora durante la próxima década.

¿Quién será el encargado del espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LV?

El medio tiempo del encuentro de 2021 contará con la presentación del ganador de múltiples Premios Grammy y Billboard, The Weeknd.



Abel Makkonen Tesfaye (The Weeknd) llevará al Super Bowl del 7 de febrero de 2021 exítos como “Blinding Lights”, “Call Out My Name”, “Starboy”, “The Hills”, “Can’t Feel My Face” y “I Feel It Coming”.







¿Cuales son las apuestas más exorbitantes de este Super Bowl LV?

Los Chiefs son los favoritos en los momios por tres puntos sobre los Buccaneers para llevarse la victoria. Lo que es un pronóstico apretado teniendo en cuenta que eso apenas es una anotación con un gol de campo.



Frente al prmeio de MVP, el favorito es Mahomes con posibilidad -120, mientras que Brady tiene una línea de +190. El experimentado jugador se convertirá en el cuarto mariscal de campo que jugará el Super Bowl con un equipo diferente.

¿Qué equipo ha ganado más Super Bowls en la historia?

Pittsburgh Steelers y New England Patriots son los equipos más laureados de la historia del Super Bowl, con un total de seis anillos cada uno. Los Chiefs de Kansas City van en busca de su tercer Super Bowl mientras que los Buccaneers de Tampa Bay van por su segundo anillo.