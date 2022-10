Álex Rins gana en Australia, Marc Márquez vuelve al podio y Pecco Bagnaia es nuevo líder de MotoGP

En la categoría reina, a dos carreras para terminar la temporada, Bagnaia (Ducati) pasó a liderar la clasificación con 233 puntos, con 14 de ventaja sobre Quartararo (Yamaha), que no puntuó en tres de las últimas cuatro carreras.

«Primero cometí un error en la curva 4, al frenar demasiado tarde. Después volví (en la 22ª plaza en pista, ndlr), y conseguí adelantar a tres o cuatro pilotos, pero mi objetivo era seguir adelantando, aunque todo terminó muy pronto. Cometí un error, quise recuperarme demasiado rápido y me caí», explicó Quartararo.

El mal podría haber sido mayor para el actual campeón del mundo si Bagnaia, que dominaba la carrera en el tramo final, no hubiera sido superado en los últimos compases por Rins y Márquez.

«Cuando vi que Fabio había abandonado, me dije que una victoria era posible pero que si me pasaban en la última vuelta, no era grave», dijo Bagnaia, que puede proclamarse campeón el próximo fin de semana en Malasia.

El español Aleix Espargaró de Aprilia, tercero del campeonato, quedó noveno y se queda a 27 puntos de Bagnaia, con opciones matemáticas pero remotas de ganar el campeonato con solo 50 puntos en juego.