Conductor mexicano defiende al Canelo y destroza al Kun Agüero: ‘‘No te metas, aprende a escribir, edúcate y educa al Sr. Pulga’’

Los jugadores mexicanos Miguel Layún y el mismo Andrés Guardado le explicaron al ‘Canelo’ que esas situaciones son habituales dentro de un vestuario y que no debía hacer un escándalo. Pero otros compartieron la idea del púgil.

Esteban Arce se lanzó sobre Agüero por su respuesta contra Álvarez e incluso lo exhortó a intervenir o dar su opinión al respecto. Citando el tuit del exdelantero, el comunicador se enganchó y le pidió que se educara junto a Messi.

“Kun no te metas, es un pleito entre números 1 y otra no se dice Señor Canelo, aprende escribir, se escribe Sr. Álvarez ves lo importante de haber ido a la escuela, no todo es jugar futbol y ganar dinero, edúcate y educa al Sr Pulga”, sentenció el conductor.