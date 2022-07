Erick ‘El Terrible’ Arzú se confiesa: “Me duele que no apoyen el boxeo en Honduras; yo trabajo por mi propio lado”

“Esta pelea es de 126 libras y de momento de mi rival solo lo he visto en fotos y videos. No sé en qué round le voy a ganar, pero vamos a trabajar fuerte en la resistencia y potencia”, comenzó diciendo Arzú .

“Todavía no he recibido apoyo de la Federación y si se da la oportunidad estoy dispuesto a recibirla, pero si no, pues no los voy a estar buscando”, aseveró el boxeador hondureño.

¿Duele que no reciba apoyo este deporte?

‘‘La verdad que duele. Sinceramente duele no tener apoyo, me duele que no apoyen el boxeo en nuestro país, duele no tener que comer en casa, duele que uno quiere salir del país y se necesita el dinero que es alto para llegar hasta donde yo he llegado. Todo eso duele’’.

Lamentó que en Honduras, “apoyan más al fútbol y el boxeo lo toman de menos. La vida es así y solo me toca seguir trabajando, pero poco a poco mis sueños se me van cumpliendo”, dice.

Mientras tanto, Arzú sigue dejando en alto la bandera de Honduras en sus citas internacionales. Continúa esperando que alguien lo apoye.

Si hay personas interesadas en apoyar al hondureño, pueden comunicarse al número: 95652927