Gabriela Maradiaga, la jinete que representa a Honduras internacionalmente en el ecuestre: “Es un honor colgarse medallas con la bandera de nuestro país”

¿Cuáles son tus planes a futuro? Ahorita me quiero concentrar en las competencias que vienen luego. En noviembre voy a Guatemala. Mi plan es clasificar a los Juegos Centroamericanos del caribe en República Dominicana.

¿Qué te inspiró practicar este deporte? Mi mama practicaba este deporte cuando estaba pequeña y eso me inspiró en gran parte a querer seguir los pasos de ella. Con el tiempo ella nos llevaba a las competencias y nos empezó a enseñar a como montar junto con mis hermanas.

¿Qué opinas del desarrollo del ecuestre en Honduras? Yo he sentido que con los años el deporte ha ido creciendo de una manera aceptable. Si he sentido que el ecuestre ha tenido un buen apoyo para que crezca cada vez más.

¿Cómo eres fuera del Ecuestre? Me considero una persona muy extrovertida porque el deporte me ha hecho ser así. Soy una joven muy dedicada a mi familia y estudios. trato de aprovechar el tiempo que me queda con mi familia , ya que el ecuestre nos quita mucho tiempo.

¿Qué ha sido ti desde ese momento en el que empezaste a practicar este deporte? Desde que empecé a practicar este deporte he notado un cambio en mi. El ecuestre me ha ayudado a ser muy aplicado y dedicado a los que hago, ya que nos enseña muchísimo.

¿Qué se siente representar a Honduras en torneos internacionales?

Ha sido un gran honor para mí poder representar a nuestro bello país en competencias de mucha importancia, y más aún poder colgarse una medalla de oro con la bandera de Honduras

Me he dado cuenta que todo el esfuerzo ha valido totalmente la pena, ya que no hay nada mejor que darle nuevas alegrías a nuestra tierra y espero seguir mejorando para seguir consiguiendo premios para aquí.

¿Qué se siente haber sido nombrada la mejor ecuestre del año?

También ha sido un gran honor para mi, ya que todo ese esfuerzo lo hacía para ser parte de la historia en el ecuestre de Honduras.

Yo participo en una categoría que no es la mía, es para personas de mayor edad y aun así he tenido la suerte de ganarme premios con personas mucho mayores que yo, ya que tiene más experiencia que yo.

¿Cómo es tu forma de practicar el deporte?

Es un deporte que consume mucho tiempo, entonces me he involucrado desde el primer día al cien. Normalmente vengo del colegio y me voy a entrenar y le dedico tres horas diarias de martes a sábado.

¿Cómo es el mantenimiento de los caballos?

Los caballos o yeguas necesitan un cuidado especial. La comida tiene que ser especial, los medicamentos y también tienen doctores especiales. Es algo costoso, pero es lo mejor para ellos.