Josec ‘Escorpión’ Ruiz: “El boxeo llegó a mi vida en el momento oportuno sino hubiera sido asi quizás no estuviera aquí”

“En Limón tuve una infancia podría llamarla más o menos, ni tan buena ni tan mala, aprendí mucho pero sí fue algo duro pero gracias a Dios pudimos. Fue de aprendizaje, me sirve ahora que ya crecí. No tuve una madre, un padre, un hermano ni nada de eso. Tengo hermanos pero cada quien en su mundo, mi madre falleció y mi padre pues no tengo idea donde está, así que nunca fue una vida estable, siempre fue de estar de un lado para otro y eso para ser sincero lo repetiría si volviera a nacer porque me ha forjado como un hombre de carácter”, remarcó.

Cuando Ruiz llegó a Tegucigalpa, capital de Honduras, él no sabía nada de boxeo, apenas había escuchado de un Mike Tyson o de un Óscar de la Hoya, sin embargo, desconocía cómo tirar un golpe o cómo moverse dentro del ring, pero gracias a Julián Solís logró desarrollar su gusto por el boxeo profesional.

“El boxeo llegó oportunamente, fue el puente que Dios puso en mi vida, fue lo que Dios mandó para decir: ‘Bueno, él no va a perder su vida y esto lo va a salvar’. Llegó el boxeo y eso me salvó. Gracias a Julián Solís Güity, mi entrenador en Honduras, él me enseñó, yo no sabía ni tan siquiera tirar un golpe y yo le dije: ‘Yo no tengo nada aquí en Tegucigalpa, simplemente me vine de Limón porque no quería estar en Limón. Me vine para acá y no tengo nada, si me quiere enseñar a boxear yo voy a hacer lo que usted me diga pero no sé nada’”, confesó el pugilista.

“No sabía que el boxeo existía en Honduras y él (Julián Solís) me inculcó eso del boxeo profesional y ahí poco a poco le fui agarrando amor al boxeo y decir bueno, si Dios me trajo aquí voy a hacer algo y voy a ver que hay para mí aquí, hasta la fecha no hemos parado de trabajar”, añadió.

Asimismo, “El Escorpión” Ruiz detalló que se sintió como un superhéroe a la hora de ponerse los guantes por primera vez en Limón cuando tan solo tenía 15 años, luego de la visita del entrenador Miguel Álvarez. Sin saberlo, ahí despertó una gran pasión.

“Me sentía superhéroe, no me los quería quitar (entre risas), empecé a entrenar y entrenar ahí y se me acercó Miguel Álvarez y me dijo: ‘Mira, si te gusta el boxeo podés entrenar y hasta donde vos querrás llegar’. Él tenía varios cartelitos pegados de peleas grandes de Bernard Hopkins, boxeadores que ahora tuve la oportunidad de conocer como Miguel Cotto, Muhammad Ali, boxeadores grandes él los tenía pegados en los afiches y decía: ‘Podés llegar allá a donde vos querrás’, esas palabras siempre se me quedaron y también me motivaron”, relató.