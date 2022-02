Lewis Hamilton: “Creo que mucha gente subestima lo que se necesita para ser campeón”

“Creo que mucha gente subestima lo que se necesita para ser campeón . Hay muchas cosas detrás, no se trata solo de subir y pilotar el coche”.

“La pregunta es, ¿quieres sacrificar ese tiempo? ¿Crees que puedes continuar empujando con el mismo peso que lo estás haciendo ahora? Así que ese es un proceso mental normal para mí”.

“Pero, por supuesto, este proceso fue más duro este año debido a un factor importante. Y creo que, al final, he amado a la Fórmula 1 toda mi vida, pero hubo un momento en el que obviamente perdí un poco la fe en el sistema”.

“Pero, en general, soy una persona muy determinada. Y me gusta pensar que, si bien momentos como este pueden definir la carrera de un piloto, me niego a dejar que esto defina la mía. Por lo tanto, me concentro en ser lo más fuerte que puedo ser y volver todavía con más fuerza”.