$!Mauricio Dubón deja la puerta abierta en el fútbol: “Me gustaría hacer como Polache y jugar un partido de Liga Nacional”

La diferencia conmigo fue que no hubo un camino derecho, siempre pude brincar sobre obstáculos, y todavía lo sigo haciendo. Todas esas cosas que uno hace que la gente no ve, gracias a eso hay resultados. Es el actuar contra la adversidad, la mayoría de gente en el deporte falla, uno medio mira algo difícil y se hace hacia atrás pensando ‘ya no puedo’ en vez de seguir empujando hacia adelante.

Es un premio que tiene un valor sentimental porque soy de Honduras, como deportista siempre paso viendo a DIARIO DIEZ, y demás medios. Poder ser elegido con esto es un logro muy importante como hondureño. He tenido varios premios con el esfuerzo, pero uno al principio no piensa en ganar premios sino en hacer un buen trabajo y así han venido los resultados.

¿Qué tuviste que pasar para llegar a Grandes Ligas?

Uffff... recuerdo que cuando vivía en San Pedro Sula, había una señora que me pasaba trayendo enfrente de la ColviSula para llevarme junto al capitán del equipo hacia La Lima para practicar, todas las tardes de lunes a viernes. También mi papá (Danilo Dubón) solía manejar desde la casa hasta Nicaragua solo para que me vieran scouts internacionales.

Recuerdo que tenía 14 años, manejamos hacia Managua (capital nicaragüense, 9 horas de viaje) para unas visorias de los Cardenales de San Luis (MLB). Estando allí, el scout prefirió contratar a alguien de su país que a mí. Todo bien. Después cuando me mude a Estados Unidos (California, a los 15 años) los Cardenales me invitaron a hacer unas pruebas ya que estaba interesados en mí. Yo les conté lo que sucedió en Nicaragua y que el scout me rechazó porque disque yo no era de Grandes Ligas ya que era muy flaco y mi swing no funcionaría... él fue despedido ya que no pudo ver lo que tenía y se encuentra sin trabajo.

Siempre sufro de discriminación, pero es normal, así como en el fútbol; ¿a quién preferís: un delantero brasileño o un centroamericano? Son sacrificios de los que uno debe hacer para llegar hacia donde quiere estar.

¿Llevas a Honduras dondequiera que estés?

Siempre. Es el lugar que me hizo y de donde vengo. Mis amigos siguen siendo los mismos, cada vez que voy a Honduras los visito. Siempre soco por la Selección. Soy el típico hondureño, solo que mi trabajo es diferente. Todos los partidos de la Selección los veo, jueguen bien o mal. Le suelo escribir a (Alberth) Elis o ‘Choco’ (Lozano). Lastimosamente no se dio la oportunidad esta eliminatoria, pero son cosas que pasan. Aunque pierdan, digo que no lo voy a ver siempre estoy con el teléfono en la mano viéndolos ja ja ja.

¿Qué tal es esa relación con las estrellas del deporte catracho? Fuiste a ver al Choco hace poco en el Bernabéu...

Sí, fui a ver al Choco cuando jugó el Cádiz en casa del Real Madrid. Le dije que iría al juego y que quería una camisa firmada por él, la cual me la dio. Solamente lo saludé, no pude pasarla con él después ya que andaba de vacaciones y no podría ir de arriba y para abajo. A Elis le dije que quería ir a verlo a Francia, pero ojalá se venga a España porque queda más cerca.

Esto se trata del apoyo que le da uno a su propio paisano, uno trata de quitar las insignias negativas sobre el hondureño con su compatriota. Hay que apoyar lo nuestro. Tenemos jugadores que están en Europa, un campeón mundial del boxeo (Teófimo López) ... son cosas de las que se debería hablar más en el país.

La gente dirá que porque juegan en Europa son agrandados y no es así. Recuerdo que a Elis le hablé por primera vez para que me ayudara con un torneo de softball que tenía para la fundación contra el cáncer. Es una persona humilde, gracias a Dios todos ellos tienen esa sencillez.