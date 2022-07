Mauricio Dubón, en curiosa entrevista con fanático: “En Houston se sienten vibras diferentes, Astros es una familia”

En 62 turnos al bate tras 28 juegos, Dubón solo se ha ponchado cuatro veces en los Astros, a lo que se le consultó cómo logra este objetivo.

“Solo voy al plato para intentar batear y hacer un buen swing, no es que pienso ‘no me voy a ponchar’. Mi coordinación es buena, por lo que no tengo miedo si paso los dos strikes porque sé que pondré la bola en juego”, respondió el hondureño.

Dubón es el ‘Utility Man’ de los Astros, por lo que en cada juego se desarrolla desde posiciones distintas. Sobre ello, comentó:

“Siempre vengo listo para jugar porque no sabés que pasará, tal vez alguien se lesione y me toque jugar. Siempre que vengo al campo pienso que voy a entrar para que no me tomen por sorpresa”, cerró la plática el sampedrano Mauricio.