Mauricio Dubón y los tacos que estrenará en alusión a Honduras, y advierte: "Un segundo Guante de Oro no caería mal"

<b>Mauricio Dubón</b>, hondureño de los <b>Astros</b> de Houston, se encuentra en plena recta final de la temporada regular, viviendo un momento clave para el equipo en la búsqueda de un lugar en la postemporada. Con una destacada participación, el jugador reflexiona sobre su rendimiento, la versatilidad que le otorga su papel de utility player y las aspiraciones del equipo rumbo a los play-offs y la Serie Mundial.En una entrevista otorgada a <b>Philep Clarke</b>, el jugador hondureño también comparte detalles sobre su relación con compañeros, los retos que enfrentan como equipo y un toque especial sobre unas zapatillas muy especiales que ha usado durante la temporada, vinculadas con símbolos personales y patrios. Además, mira hacia el futuro y los planes que aún tiene con los <b>Astros</b>.