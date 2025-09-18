Mauricio Dubón y los tacos que estrenará en alusión a Honduras, y advierte: "Un segundo Guante de Oro no caería mal"

En una entrevista otorgada a Philep Clarke , el jugador hondureño también comparte detalles sobre su relación con compañeros, los retos que enfrentan como equipo y un toque especial sobre unas zapatillas muy especiales que ha usado durante la temporada, vinculadas con símbolos personales y patrios. Además, mira hacia el futuro y los planes que aún tiene con los Astros .

Mauricio Dubón , hondureño de los Astros de Houston, se encuentra en plena recta final de la temporada regular, viviendo un momento clave para el equipo en la búsqueda de un lugar en la postemporada. Con una destacada participación, el jugador reflexiona sobre su rendimiento, la versatilidad que le otorga su papel de utility player y las aspiraciones del equipo rumbo a los play-offs y la Serie Mundial.

La conversación aborda tanto los aspectos deportivos como personales de Mauricio, mostrando su compromiso con el equipo y el apoyo constante que recibe de la afición, especialmente de su país natal, Honduras .

Mauricio, ya están casi al cierre de la temporada regular. Partidos difíciles, buscando estar en postemporada.



Sí, son buenos a la vez, eso lo evita el deporte. Son 162 juegos y yo creo que se va a llevar hasta el final para decidirse.

¿Cómo te sientes hasta este momento con tu participación?



Súper bien, hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que han estado súper bien, pero lo importante era mantenerse saludable. Yo creo que ahorita lo más importante es terminar el año ya con salud.

Llevas 86 hits, 20 dobles, 32 carreras impulsadas, 39 anotadas, 7 con run. ¿Cómo te sientes con estos números?



Gracias al trabajo que uno hace en noviembre, diciembre, enero, son cosas que uno gracias a Dios está dando resultados, pero son cosas que ponen a la vez, vamos a ver qué pasa al final. Ojalá Dios quiera, un segundo no caería mal, pero vamos a ver qué pasa al final.

A inicio de temporada se hicieron unos cambios, Altuve pasó a jugar unas posiciones que no eran. Muchos empezaron a decir, bueno, este es el momento para Mauricio que esté en el cuadro inicial, pero me acuerdo que tú dijiste que estabas contratado como utility player.



Claro, el valor mío es como utility. El valor mío es lo que MLB puso, poder jugar varias posiciones a un nivel de guante de oro en todas las posiciones. Entonces, yo creo que eso es lo que más hemos... Es bien difícil a veces, uno dice, 'pucha, quiero jugar todos los días', pero a la misma vez, el valor de uno es poder venir y jugar tercera base hoy y en el inning 7, movernos para segunda, movernos para el outfield. Yo creo que eso es lo más importante que como carrera me ha puesto a mí en un pedestal muy alto.

¿Tiene contrato todavía con los Astros, un año más?



Sí, estamos en el otro año, si Dios quiere se negocia otra vez, a ver qué pasa, a ver qué nos dicen, pero ellos tienen todavía la patria potestad como se dice.

Sabemos que te llevas muy bien con Jordan Álvarez, cuéntanos qué es lo que has platicado con él después de esta situación que se dio.



A saber qué le hizo a alguien, porque no sale de una le digo yo, ja, ja , ja. Pobrecito, está ahí con el tobillo todo lesionado ahorita, pero él quiere jugar, eso es lo que más importa, que él quiere jugar. Lastimosamente no ahorita está ahí, pero viene todos los días temprano, nueve y media de la mañana, a tratar de mejorar el tobillo para poder estar para los play-offs.

Bueno, hablando de los play-offs, ¿está este equipo para play-offs?



Claro, hemos estado ahí todo el año, estamos ahí entrando a los play-offs, nadie nos quiere en los play-offs porque obviamente saben lo que podemos hacer. Yo creo que eso es algo muy importante, para poder llegar ahí y después tomar una ruta donde si Dios quiere llegar a la Serie Mundial y ganarla.

Esta Serie ya la ganaron, pero sería bueno hacer la barrida completa hoy.

No, ahorita estamos por juego, ahorita no estamos por Serie, estamos intentando ganar todos los juegos, todo el mundo sabe que Seattle está adelante por medio del juego, hay que darle, si podemos ganar hoy, ganar todos los juegos que quedan, para ya no calentarse la cabeza y seguir adelante.