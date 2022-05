¡On-fire! Mauricio Dubón conecta su segundo jonrón del 2022 y es figura en triunfo de los Gigantes ante Rockies

Con el jonrón del lunes por la noche, Mauricio André, de 27 años, realizó su segundo de la temporada, en 41 turnos al bate, y el número 15 en Grandes Ligas.

¿Qué ha realizado Dubón para pasar por este buen momento? “No he hecho nada. Solo he tratado de estar lo más consistente que puedo, encontrando los huecos. En las últimas semanas he estado dando hits fuertes, en Los Ángeles (vs Dodgers) atrapé buenas pelotas. Me siento bien jugando, solo es cuestión de encontrar los espacios correctos”, respondió.