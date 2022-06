Randú, el atleta que ha dicho presente a todas las ediciones de la Maratón LA PRENSA

Incluso, su sobrenombre lo obtuvo al participar en este evento deportivo. “Me lo impusieron en los 80’s, andaba peinado igual al Puma Rodríguez, quien tenía ese personaje de una telenovela y al llegar a la meta una periodista me lo dijo, así me quedé con el sobrenombre”.

“Este evento me llena de alegría, recuerdo que competí por primera vez muy joven, recorrí todas las calles de San Pedro Sula, había mucha algarabía, una fiesta”, mencionó Carlos Rápalo , quien radica en el barrio Las Palmas.

Randú no tiene fecha de retiro, comentó con mucho entusiasmo que se mantendrá activo en la Maratón de Diario LA PRENSA hasta que sus piernas dejen de moverse. No participó en las ediciones de 2009, 2020 y 2021, no se desarrollaron por la crisis política en Honduras y las otras dos debido a la pandemia del covid-19.

Este domingo ya tiene el plan definido para participar en la nueva edición de la Maratón LA PRENSA. “Voy con mi hija, yo me levantaré desde las 4 de la madrugada, no sé todavía si me iré en carro, bicicleta o llegaré corriendo, pero de que llego, llego”, expresó con una tremenda carcajada.