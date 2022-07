Triste noticia: Rafa Nadal se retira de Wimbledon y no jugará la semifinal ante Kyrgios tras grave lesión

“Tengo una ruptura abdominal que me impide jugar. Hemos hablado todo el día sobre la decisión que había que tomar, pero no tiene ningún sentido jugar si quiero continuar mi carrera”, explicó el tenista español de 36 años en una conferencia de prensa.

Rafa Nadal anunció este jueves que no disputará el viernes la semifinal de Wimbledon que tenía prevista contra Nick Kyrgios debido a su lesión en la zona abdominal.

“La comunicación es tarde porque he estado dándole vueltas durante el día. No puedo ganar dos paridos en estas circunstancias. No puedo arriesgarme a estar tres meses fuera de la competición”, agregó Rafa.

Nadal, campeón de 22 títulos del Grand Slam, estuvo cerca de abandonar el miércoles en un duro partido que ganó en cinco sets en cuartos de final ante el estadounidense Taylor Fritz.