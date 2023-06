Teófimo López tras recuperar el trono mundial de la OMB del peso superligero: “Yo soy la reencarnación del Indio Lempira”

La capacidad de volver a ganar: “Todo viene de Dios, yo me siento orgulloso. A esta edad de 25 años, haciendo las cosas que yo estoy haciendo me siento en mejor nivel. Yo le quiero decir a mi gente que soy la reencarnación del Indio Lempira”.

El trabajo del cuerpo técnico de López: “Las cosas que me gustan mucho es que cuando tengo gente en mi equipo, así como Dany Reyes en Honduras que me apoya siempre, él empezó todo esto ayudándome para participar por Honduras en los Juegos Olímpicos. Ahora no tenemos muchos, pero tengo mucho en amor. Ellos pelean para mí afuera del ring. Y como un guerrero que soy yo peleo para ellos”.

¿Cómo valora la gran cantidad de aficionados hondureños que llegaron a apoyar en la pelea? “Nosotros necesitamos que apoyen a los latinos, yo soy eso, yo soy la esperanza para mi gente, a los niños y adultos que tienen sueños”.