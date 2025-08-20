Estadisticas de ligas
Champions League
Agenda Deportiva
Fotogalerias
Videos
Legionarios
La Selección
Segunda División
DIEZ GAMING
No Todo es Futbol
Centroamérica
MLS
Champions League
Futbol Mexicano
Noticias del Mundo
Especiales
Farándula
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Portada Digital
Concacaf castiga con 10 partidos a Jeaustin Campos del Real España
Descargar Aquí
Mas Portadas
Hondureños Quioto y Deiby Flores, rodeados de estrellas en la liga de Arabia Saudita
Europa está de regreso; vuelve el mejor fútbol del mundo
Rueda seguirá convocando al Choco Lozano con Honduras: "confío en su talento"
Javier López reemplaza a Diego Vázquez en Motagua
Pedro Troglio confiesa su nuevo salario en Argentina y el jugador de Olimpia que más le escribe
Copa Centroamericana: Olimpia con paso perfecto tras vencer al Hércules de visita
Piojo Herrera comienza a calentar el Honduras vs Costa Rica rumbo al Mundial. “No tienen para asustarnos”
Clásicos en Honduras: Arde la jornada 3 del Torneo Apertura
Copa Centroamericana: Olimpia arranca goleando al Real Estelí
Estadísticas
Liga Nacional
VER TODAS LAS LIGAS
VIDEOS
Videos
Así es el duro entrenamiento de La More para evitar que El Salvador golee a la selección de tiktokers de Honduras
Videos
Nahum Espinoza habla sobre su salud y de futbolistas que hacen TikTok: “Si un jugador apenas rinde y se cree figura, ahí ya no voy”
Videos
Los radicales del Santos irrumpen el entrenamiento y encaran a Neymar: lo amenazan y así reaccionó el brasileño
Videos
Droopy Gómez se sincera tras la salida de Diego Vázquez, el momento del club y la idea del DT: "Estuvimos golpeados esos días"
Videos
Javier López confirma que Luis Vega podría salir al exterior y revela: "Tuve una conversación muy sincera y honesta con él"
Videos
Eduardo Espinel, DT del Olimpia, revela que varios jugadores llegaron con diarrea y vómito a El Salvador
Videos
¡Punto de oro! Olimpia le roba el triunfo al Águila de El Salvador y acaricia el pase a cuartos de final de Copa Centroamericana
Videos
Concacaf no perdona a Jeaustin Campos: el tremendo castigo que recibió el DT del Real España tras su gesto polémico
Videos
Jeaustin Campos cataloga como una final Real España-Diriangén y responde si quieren fichar o no al "Chino" López y Rubilio Castillo
Videos
Xabi Alonso explica por qué dejó sin jugar Rodrygo en el triunfo del Real Madrid sobre Osasuna
Videos
Benigno Pineda admite que Menjívar y Souza tuvieron que ser expulsados: ¿hubo penal en el Real España-Olimpia?
Diez en YouTube
Suscríbete a Diez
GO TV Honduras
Suscríbete a Go Tv
FOTOGALERÍAS
fotos
La exesposa de Vitor Roque volvió a demandarlo: al descubierto los graves motivos de la polémica separación
Copa Centroamericana
Lo que Concacaf aplaude a Olimpia, la polémica de la que todos hablan y el error ante el Águila
LA PRENSA REACCIONA
"Le salió caro": la prensa tica y hondureña reacciona al castigo de 10 partidos que recibió Campos por parte de Concacaf
liga española
Mastantuono debutó con Real Madrid y Xabi se carga a una figura; el festejo de Mbappé para sus 'haters' y la polémica roja