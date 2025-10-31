Estadisticas de ligas
Champions League
Agenda Deportiva
Fotogalerias
Videos
Legionarios
La Selección
Segunda División
DIEZ GAMING
No Todo es Futbol
Centroamérica
MLS
Champions League
Futbol Mexicano
Noticias del Mundo
Especiales
Farándula
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
La Selección
Fotogalerias
Videos
Simulador Mundialista
Portada Digital
Copa Centroamericana: Olimpia también dio mucha pena en la tanda de penales y fue eliminado
Descargar Aquí
Mas Portadas
Dinastía de oro: Keyrol, Dereck y Keyvan, las tres grandes promesas hijos de Maynor Figueroa
Copa Centroamericana: Real España se elimina solo en la tanda de penales
Motagua fracasa y también se queda fuera de la Champions de Concacaf
Vinicius Júnior incendia el Real Madrid
Real Madrid vs Barcelona: Batalla mundial en el Bernabéu
Copa Centroamericana: Olimpia hizo temblar al Alajuelense y saca un punto de oro en Costa Rica
Copa Centroamericana: Real España patina en el Morazán y Xelajú le roba un empate de oro
Técnico del Levante pide a Honduras cuidar a Kervin Arriaga
Dereck Moncada: ¿Último torneo con Olimpia?
Estadísticas
Liga Nacional
VER TODAS LAS LIGAS
VIDEOS
Videos
Afición de Olimpia estalla en furia tras humillante eliminación contra Alajuelense en penales
Videos
Portero del Alajuelense tira un dardo tras despachar a Olimpia: "Decían que acá nos íbamos a comer tres..."
Videos
Mascherano, DT del Inter Miami, impactó con declaraciones sobre Andy Nájar: "es una arma de ataque"
Videos
Celso Borges dio la clave para echar a Olimpia, mensaje al Choco y el clásico Costa Rica-Honduras: "Está bravísimo"
Videos
Xabi Alonso rompe el silencio tras el escándalo de Vinicius en el Clásico y sorprende: "Desde el miércoles se cerró el tema..."
Videos
Menjívar señala el error que cometió Olimpia y el mensaje a la afición: "Duele y peor de la forma en que lo hicimos"
Videos
Espinel sorprende: la eliminación de Olimpia no es fracaso, defiende a los jugadores y se queja: "Alajuelense entró a hacer tiempo"
Videos
Otra vergüenza para Honduras: ¡Alajuelense sepulta y elimina al Olimpia y se clasifica a la final de Copa Centroamericana!
Videos
¡Taquito mundial! Bengtson se sacó un conejo del sombrero y Benguché abrió el marcador en el Olimpia vs Alajuelense
Videos
Periodistas de Costa Rica dan su pronóstico para el Olimpia vs Alajuelense
Videos
¡De ver para creer! Aficionado el Saprissa llega identificado para apoyar al Olimpia: "Alajuelense es nuestro archirrival"
Diez en YouTube
Suscríbete a Diez
GO TV Honduras
Suscríbete a Go Tv
FOTOGALERÍAS
¡PARA REÍRSE!
Los memes destrozan al Olimpia luego de caer ante Alajuelense y quedar fuera de la final de Copa Centroamericana
REACCIÓN DE PRENSA
"Gatito llorón", "Dieron pena": así reaccionó la prensa tras la eliminación de Olimpia; Alajuelense se burla del Albo
Lo que no se vio
Alajuelense le pintó la cara, decepción en Olimpia al fallar en Copa Centroamericana 2025 y lágrimas al salir en camilla
Disfrutando del fútbol
¿Quién es la chica de la hermosa sonrisas? Hermosas aficionadas engalanan el Olimpia vs Alajuelense por Copa Centroamericana 2025