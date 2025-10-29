Estadisticas de ligas
Champions League
Fotogalerias
Videos
La Selección
Segunda División
Liga Nacional
Motagua fracasa y también se queda fuera de la Champions de Concacaf
Vinicius Júnior incendia el Real Madrid
Real Madrid vs Barcelona: Batalla mundial en el Bernabéu
Copa Centroamericana: Olimpia hizo temblar al Alajuelense y saca un punto de oro en Costa Rica
Copa Centroamericana: Real España patina en el Morazán y Xelajú le roba un empate de oro
Técnico del Levante pide a Honduras cuidar a Kervin Arriaga
Dereck Moncada: ¿Último torneo con Olimpia?
Honduras tumba a Haití y se ilusiona con el Mundial
Honduras vs Haití: en el estadio Nacional nos jugamos el boleto al Mundial United 2026
Aburrido y mal negocio en el Morazán
Estadísticas
Liga Nacional
VIDEOS
Videos
Videos
Keyrol Figueroa, convocado por primera vez en el equipo principal del Liverpool por la Carabao Cup
Videos
Israel Canales se declara listo para el Mundial Sub-17, el estado físico de Luis Suazo y la apretada agenda para llegar a Qatar
Videos
Jorge Serrano, el más auticrítico por la humillación del Motagua: "Da vergüenza; el calendario de la Liga no nos ha ayudado"
Videos
Los pecados de Motagua que permitieron la humillación en Copa Centroamericana y Champions Cup
Videos
Mathías Vázquez y su mensaje tras la eliminación del Motagua : "El hincha que se va antes de que finalicé el partido nunca lo voy a entender"
Videos
Enorme fracaso del Motagua: Cartaginés barre al "Ciclón" y lo deja sin Champions de Concacaf 2026
Videos
Aficionados azules confiesan el sufrimiento de ser Motagua. “Si se sufre, tenemos ganado el cielo”
Videos
Doña María, la abuela del "nido" que se encontró a sobrino olimpista: “Si me dice que apoya a Motagua, le quiebro la boca”
Videos
Aficionado de Motagua llega enmascarado y mantiene su tradición desde 1998
Videos
Noel Valladares, portero Sub-17, revela si es pariente del exarquero de Honduras y palpita el debut en el Mundial de Qatar
Diez en YouTube
GO TV Honduras
FOTOGALERÍAS
Fotogalerias
La Sub 17 afinó detalles para viajar a Qatar: La exfigura de la 'H' que llegó a hablar con Luis Suazo y los niños sorpresa
EN FOTOS
La preciosa chelita sola en el Nacional, las hermosuras motagüenses y las tajaditas son infaltables en la previa del Motagua vs Cartaginés
MALAS NOTICIAS
Barcelona en vilo total tras la pésima noticia que recibió Lamine Yamal acerca de su lesión: "Ningún jugador vuelve..."
Escándalo
Toda España impactada con lo que medita hacer Lamine Yamal tras su polémica en el Clásico: a Carvajal le dejó esta respuesta