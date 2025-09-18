Estadisticas de ligas
Potros perdonó y Menjívar se agrandó
Descargar Aquí
Mas Portadas
¡Estreno de primera! Kervin Arriaga debutó en LaLiga de España
Real España se hunde y Jeaustin Campos reacciona: "estoy muy molesto"
Rumbo al Mundial 2026: Honduras sufrió con Nicaragua pero logró un triunfo de oro.
Honduras vs Nicaragua: a ganar en casa sí o sí
Rumbo al Mundial 2026: Honduras no pudo pasar del empate contra Haití
Nuestro Mundial inicia aquí: Honduras ante Haití en Curazao
Haití vs Honduras: el 11 ideal que plantea enviar Reinaldo Rueda
Eliminatoria: Honduras ya está completa y motivada para el duelo contra Haití
Honduras mete a sus tres equipos en cuartos de final de Copa Centroamericana
Liga Nacional
CD Choloma respira a costillas del Victoria en juego donde Jorge Ernesto Pineda logra su primer triunfo con los maquileros
Mauricio Dubón y los tacos que estrenará en alusión a Honduras, y advierte: "Un segundo Guante de Oro no caería mal"
UPN le arranca un punto a Marathón en duelo marcado por la polémica: El "Monstruo" perdió chance de oro para estirar el liderato
Mauricio Dubón habla sobre la nominación al Guante de Oro de la MLB
Denil Maldonado revela cómo una maleta perdida lo lesionó y dejó fuera del Honduras vs. Costa Rica
Chauder Morazán revela por qué no viajó a Nicaragua con la Selección de tiktokers de Honduras: "No me sentía bien..."
Luis Vega revela su estado físico, palpita el Motagua-Alajuelense y deja categórico mensaje a Rueda: "Mi deseo siempre..."
El City doblega a un Nápoles que jugó 70 minutos con uno menos
Barcelona cumple ante Newcastle con un Rashford inspirado y comienza el camino a la sexta Champions League
Espinel revela el estado de la lesión de Edwin Rodríguez y expone los pecados de Olimpia ante Olancho
Fieles aficionados que llegaron al estadio reaccionan al atípico empate entre Olimpia y Potros
Luis Enrique cambia el fútbol por este motivo, Cholo Simeone tiene la bronca menos esperada y Chelsea en llamas con el VAR
BDO 2025
Real Madrid y Vinícius ya lo sufrieron: el motivo por el que el PSG teme que el Balón de Oro 2025 lo gane Yamal y no Dembélé
Barcelona
Este será el sustituto de Yamal: la alineación del Barcelona para amargar a Newcastle en la Champions League
LAMENTABLE
¡Consternación! Asesinan a futbolista de equipo de Liga de Ascenso de Honduras: "Se ha ido un joven con futuro"