Danna Valle, la nueva presidenta del Platense: “Ténganme miedo, cuando yo digo algo es porque se puede dar”

Inteligencia, innovación y frescura son algunas de las herramientas que ha sumado Platense a su directiva con decisión de elegir como presidenta del club a Danna Valle, una joven, de 29 años, amante del cuadro porteño y con ganas de hacer lo mejor para su Tiburón. La licenciada en Relaciones Internacionales visitó las instalaciones de Diario Diez para tener una amplia plática sobre sus proyectos como la nueva mandamás del primer campeón de la Liga Nacional. Reveló que desde niña se propuso alcanzar ese puesto, pero no pensó que iba a llegar tan pronto. Valle tiene un sueño fijado y es: “Quiero ser la presidenta que lleve a Platense a primera división”. Además, la empresaria expresó que le ha sorprendido la aceptación que ha tenido el anuncio de su presidencia al equipo y al ser consultada sobre su vida amorosa fue directa.

--- ENTREVISTA CON DANNA VALLE --- ¿Quién es Danna Valle? Soy una joven de 29 años, académicamente soy licenciada en Relaciones Internacionales con orientación en Comercio Internacional y, actualmente estoy estudiando una maestría en Dirección de Negocios Internacionales. Estoy a cargo de una empresa que se encarga de dar servicios de visado americano, canadiense y británico. Soy una persona muy apasionada por el deporte. ¿Tu futuro se volvió próximo? Siempre menciono que estar al frente de Platense es algo que siempre quise. Yo tengo un tío que fue presidente de Platense (Luis Eduardo Valle). Siempre que pasaba por el estadio decía yo algún día voy a estar ahí, pero yo creí que se iba a dar en unos 20 o 30 años, ahora aquí estamos. ¿Usted aportaba a Platense? Sí, así es como llego a Platense inicialmente. Cuando yo era una niña de unos nueve años de edad le decía a la gente que yo iba a ser presidenta del “Tiburón” y ahora que se dio la oportunidad lo analicé y tomé el reto.

¿Qué cualidades cree que vieron en usted los viejos mandos de Platense? Una de ellas es el amor al equipo, cualquier persona que es cercano a mí, sabe el amor que le tengo al Platense y no es desde ahorita, también que hay una mente nueva con la que puede innovar y las capacidades. ¿Cuál es su sueño como presidenta del Platense? Quiero ser la presidenta que lleve a Platense a primera división. ¿Jugó fútbol? Jugué desde los nueve años hasta los 20 que ya estaba en la universidad, pero ya el tiempo se me hacía más corto y decidí enfocarme en los estudios. Jugaba de delantera con mi escuela. ¿Cómo ve el equipo para afrontar la próxima temporada? El club se preparó, se hicieron las contrataciones que el entrenador Raúl Cáceres quiso, algunas no se concretaron porque esos jugadores ya estaban comprometidos con otros equipos. Deportivamente aseguro que el equipo está listo para competir y buscar el título en el Apertura.

¿Cómo ha sentido la química con la afición? Pues pienso que ha tenido un impacto positivo. Espero seguir de esa manera y le agradezco a las personas que me han apoyado a través de sus mensajes. Hay muchas mujeres que se sienten representadas con mi persona. ¿A quién admira como directivo en el fútbol? En el fútbol hondureño a don Selim Canahuati, es un hombre que sabe mucho de fútbol. En el internacional Silvio Berlusconi, ellos dos son mis inspiraciones. ¿Cómo se siente con ser la presidenta más joven en el fútbol nacional? Es un sueño hecho realidad, no sabía que iba a ser el presidente más joven en el fútbol de Honduras. Esto significa un gran reto, no creí que esto iba a hacer tanta trascendencia, más bien creí que iba a tener muchos prejuicios como: ¿quién es?, ¿de donde salió? O está muy cipota. Para mí es muy importante y tengo más compromiso todavía porque no quiero quedarles mal a los aficionados, ni al equipo.

¿Cómo ha manejado el impacto que ha generado su noticia? Cuando se dio la noticia yo estaba trabajando y en cuestión de 10 minutos mi teléfono estaba que explotaba de mensajes. Les agradezco y por eso tengo que trabajar bien. ¿Ha pensado incorporar a la directiva exjugadores? La única persona que me ha contactado después de que se filtrara la noticia fue Adalid Puerto, me llamó y se puso a disposición. ¿Cuál es la situación económica de Platense? Hasta el momento este ha sido el reto más grande, cerrar nuevos patrocinios, el equipo lo tomo con un déficit, y esto es lo más difícil porque si yo quiero que mis jugadores estén bien, tengo que tener buenos ingresos. El reto más grande es la parte económica. ¿Es difícil entrar a un mundo que ha sido regido por el género masculino? Hasta el momento no lo he sentido así, pero creo que cuando uno es mujer hay que aprender todos los prejuicios que tiene hacia uno. Admiro a muchas mujeres que han buscado triunfar anteriormente en el balompié hondureño porque es una gran presión. ¿Está preparada para desafiar todo lo que se venga? Estoy mentalmente preparada. Me acuerdo que el día que me iban a anunciar me levanté temprano y le dije a mi mamá: este fue el último día que dormimos, ja, ja, ja. Pero yo confió en mis jugadores y cuerpo técnico.

¿Qué le ha pedido a los jugadores y al cuerpo técnico? Que den lo mejor de ellos porque a lo que a nosotros nos correspondía como junta directiva ya se realizó, ahora les toca desempeñarse bien en la cancha para que los resultados se nos den. El profe Cáceres, que está al frente de este barco, ha podido manejar carácteres de los jugadores; en lo personal confío mucho en el cuerpo técnico y algo que les pido al grupo, es que lo hagan por la gente. Presidenta, dice que su sueño es ascender a Platense de nuevo y ponerlo en el lugar que se merece. Si no lo logra, está la opción y la posibilidad que en la liga va a tener expansión en el próximo año a 12 equipos. Siempre que se habla de esto, el primero que se menciona es Platense. ¿Lo ha pensado? Tenemos las condiciones para poder ser invitados por la Liga, pero no estamos esperanzados a eso, ya que, si lo podemos hacer jugando en la cancha y trabajando, entonces lo vamos a hacer. ¿Su satisfacción sería lograr el ascenso jugando en la cancha? Así es, que se logre en la cancha. Se siente más merecido. Platense sometió a una demanda para que lo volvieran a aceptar en la Liga Nacional ¿En qué quedó esa demanda? Todavía no hay una resolución final, así que por mi parte solo le puedo comentar que se sigue esperando. Usted es una persona muy guapa, ¿ha participado de reina alguna vez? No, la verdad que no. No soy de ese mundo. ¿Su situación sentimental, cómo está? Soltera, enfocada y comprometida con Platense, con todos los jugadores, afición, junta directiva y cuerpo técnico.