Horarios y partidos oficiales: así se jugará la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga de Ascenso

Este sábado se abre el telón nuevamente de toda la actividad en las diferentes agrupaciones con la primera ronda de la segunda vuelta de la Liga de Ascenso de Fútbol de Honduras.

Para este 19 de marzo únicamente verán acción seis clubes: Atlético Esperanzano vs Olimpia Occidental; CD Choloma vs Lone FC y Gimnástico vs Olancho FC.

El resto de los juegos se desarrollarán el domingo 20 de marzo y finalmente, se cerrará la fecha 1 de la segunda vuelta el próximo lunes.

