Lepaera FC en riesgo de desaparecer a un día de la elaboración del calendario de Clausura 2022 en la Liga de Ascenso

La Liga de Ascenso de Fútbol de Honduras definirá este próximo viernes su calendario oficial de partidos para el Torneo Clausura 2021-22 con el Olancho FC como vigente campeón.

Para este torneo ya no se jugará con 31 clubes, sino con 30 ante la inminente desafiliación de Lepaera FC debido a problemas legales y crisis económica.

Según manifestó el secretario de la Segunda División, Misael Cadenas, el equipo que representa al departamento de Lempira, no se presentó a las inscripciones.

“Lepaera no se presentó a realizar sus inscripciones. Ahorita están bloqueados y mientras no cumplan esos requisitos no se pueden inscribir, dijo en una aclaración a DIEZ.

El directivo esclareció que los cafeteros mantienen un bloque de FIFA por incumplir con el tema de licenciamiento de clubes y subsanar sus deudas pendientes.

“Es un proceso de ley y yo lo veo lo difícil, no es del agrado de nosotros que los equipos se vayan, pero les tocó una crisis económica donde no han podido recuperarse”, soltó.

Actualmente únicamente mantiene en sus registros a la plantilla que participó en el Torneo Apertura 2022 y ahora con las inscripciones (mercado de invierno) cerradas, no podrán hacer nuevas incorporaciones, además de su castigo de ley con FIFA.

Hasta la fecha la entidad afiliada a la Liga de Ascenso no se ha pronunciado oficialmente. En caso de no participar, será desafiliado (es decir: va a desaparecer).