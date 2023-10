Lone es el único invicto: Estos son los líderes del torneo Apertura 2023 en la Liga de Ascenso de Honduras

Los arroceros son dueños del grupo B sobre Atlético Júnior. En el C, Platense no aprovechó el desliz del Lone, que igualó 2- 2 visitando al Parillas One, y consumió un empate 0-0 con Pumas. Piratas sigue invencible, Independiente no pudo con él.

RESULTADOS

Real Juventud 3-1 San Juan Huracán.

Social 2-1 Boca Júniors.

Villanueva 1-2 Choloma.

Gimnástico 0-3 Juticalpa FC.

Honduras Progreso 6-2 Oro Verde.

Independiente 1-1 Pirata.

Inter 1-0 Broncos.

Meluca 2-0 Arsenal.

León Occidente 1-1 CD San Juan.

Deportes Savio 2-2 América.

Atlético San Juan 0-1 FC Alvarado.

Yoro 0-3 Brasilia.

Tela FC 1-1 Atlético Júnior.

Parrillas One 2-2 Lone FC.

AFFI 2-3 Buenaventura.

Platense 0-0 Pumas.

2:00 PM: Sabá FC - Santa Rosa FC (Lunes 2 de octubre)