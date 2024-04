Clasificado: Parrillas One sella boleto a octavos ante el Lone FC de Costly que se complica en Liga de Ascenso; ¿cómo quedó la tabla?

¡Comenzó la jornada 9! Este viernes arrancó la maratónica novena fecha del torneo Clausura 2024 de la Liga Nacional de Ascenso.

El estadio Olímpico albergó el duelazo entre Parrillas One vs Lone FC. Los parrilleros llegaron líderes a este duelo en el recinto sampedrano y buscaban sellar el primer lugar del grupo C y la clasificación a octavos de final.