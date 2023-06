Platense apela sanción tras el castigo al Estadio Excélsior: “Es injusto que nos penalicen por algo que fue provocado por el equipo rival”

El máximo jerarca deportivo del “Tiburón” menciona que no le parece bien que su equipo pague los platos rotos por algo que ellos no empezaron.

”Es injusto para un equipo de segunda división, porque no hay patrocinadores, ingresos televisivos y los pocos patrocinadores que están pagan poco, que cuando ya estemos en instancias finales se nos castigue con el estadio porque fue provocado por el equipo rival, no por nosotros. Entonces, si nos quieren poner un castigo económico más alto estamos de acuerdo. Lo que deben hacer es apoyar a los equipos para que tengan ingresos y no penalizarnos de esta manera”, aseveró. Nosotros vamos al sorteo hoy en la tarde y todavía no sabemos dónde vamos a jugar, porque nosotros hicimos una apelación a la Comisión de Disciplina para que considere ese castigo. Si nos toca jugar este fin de semana de local no sabemos dónde vamos a jugar”, preciso.

Con el mismo caso, Andrade reveló que le hicieron la solicitud de alquiler del estadio a los equipos Marathón y Parrillas One, pero fue negativa porque están arreglando la grama. Lo mismo sucedió con el Rubén Deras.

“Le pedimos a la gente de Marathón que nos preste el Yankel, pero tienen varias zonas de la grama de las que están reparando. También pedimos el Luis Girón de Parrillas One, y lo mismo, están trabajando en el campo y le echaron fertilizante, no me lo pueden prestar. En Choloma no han estado tratando la grama porque ellos ya días quedaron eliminados del torneo, eso nos complica por ser equipo de segunda división, que no tiene recursos, los patrocinadores son pocos y nos llegan a castigar de esta manera por una bengala. Ojo, fue provocada por el técnico rival. Es una ingratitud que el Platense sea castigado de esa manera en esta instancia final. Además, la ventaja deportiva que podríamos tener de local la perderíamos porque jugaríamos dos veces fuera por no jugar en nuestro estadio. Los equipos de segunda no estamos para darnos estos lujos”, espetó.

Por otra parte detalla que el equipo ha tenido problemas económicos con el tema de las taquillas, ya que, si no recuperan el estadio para la final, el club se vería complicado con el pago los futbolistas.