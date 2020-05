“Pando” Ramírez trata de 'ratas' a directivos de Guatemala y revela por qué no jugó en Olimpia

Guillermo “Pando” Ramírez fue un volante chapín que jugó en Honduras del 2009 al 2010 y del 2011 al 2012. Su primera etapa la tuvo con Marathón y cerró el telón en nuestro país con Motagua, en ambas instituciones fue campeón de liga y siempre se le recuerda por su gran talento y entrega a las camisetas que defendió.

Diez charló con el ahora exjugador quien tiene 42 años en una transmisión de Facebook y Youtube. El chapín recordó ese duro momento cuando fue suspendido por amaño de partido junto a otros dos jugadores más, esto en el 2012. Además rememoró su paso por los azules y verdes en suelo catracho, por qué no se dio su fichaje con Olimpia, relación Ramón Maradiaga y hasta alabó a Romell Quioto.

QUÉ HACE AHORA: “Ahora con las leyendas viajamos muchas veces a jugar a Estados Unidos, justamente vamos a jugar las leyendas de Guatemala contra las de Honduras cuando todo esto pase. Estamos acá en Iztapa, en la capital está peor lo de la pandemia, nos vinimos para acá con la familia. Tengo muchos recuerdos de Honduras, todos me trataron muy bien. En Honduras es un fútbol más rápido y mucho más vertical, lo que me extrañó es que los rivales me decían 'dale Pando, las cosas te van a salir', allá sentí el apoyo hasta de los rivales”.

PASO POR HONDURAS: “En las dos finales me tocó contra Olimpia y los recuerdos más bonitos son las finales con Marathón y Motagua. Me costó más en Marathón y bueno en Motagua ya sabía cómo se jugaba, desde que llegué no me costó, siento que me costó más en Marathón que en Motagua.

FINAL CON MARATHÓN: “Me acuerdo de ese gol en el 2009 contra Olimpia, recuerdo que si no estoy mal el finado Pery levanta el centro y Mitchel Brown salta con Noel, hice como que le iba a pegar de primera, me acomodé y marqué ese gol que fue una locura me recuerdo”.

FINAL CON MOTAGUA: “En la final con Motagua me acuerdo también, ese gol nos dio la ventaja, para mí esa final no estuvo tan peleada. Para mí la final fue con Vida en la semifinal porque hubo goles en los dos lados, ya para terminar el gol de Copete nos dio el pase. Olimpia fue más accesible que el Vida, el Vida estuvo más fuerte que Olimpia”.

SI MIRA REFERENTES EN GUATEMALA: “Ahora en Guatemala no veo tanto referente como había antes, muchos jugadores que eran muy mencionados. Yo veo partidos de Comunicaciones y Municipal, yo conozco quizás dos jugadores y antes los conocía a todos. El nivel ya no es como antes”.

OPINIÓN SOBRE RAMÓN MARADIAGA: “Siempre tuve problemas con dirigentes y bueno me terminaron suspendiendo, no me gustaba cómo dirigían la selecciones, la que realmente jugué fue con 'Primi', el mejor técnico que he tenido. Mis respetos para él, es increíble lo del profe 'Primi', nos dejó muchas enseñanzas y nos quedamos ahí a la orilla de ir al Mundial por la misma inexperencia. Sacamos a un fuerte Honduras, me recuerdo con todas sus figuras, recuerdo esa noche en San Pedro donde nos terminan empatando”.

MARATHÓN EN LIGA DE CAMPEONES: “A los equipos mexicanos ahí en San Pedro Sula le ganábamos. A todos los clubes mexicanos le ganamos en San Pedro Sula, el problema después era ir a México, era la altura y no teníamos aire, nos terminaban goleando”.

MOTAGUA EN LIGA DE CAMPEONES: “Luego con Motagua nos agarró la campeonitis, no podíamos ganar ni un partido porque queríamos armar dos equipos; una para Liga de Campeones y otro para Liga. Nos equivocamos todos y teníamos desconfianza, todos nos ganaron”.

SOBRE LA SUSPENSIÓN: “Me suspenden y no me llamaron ni para hablar conmigo, me dicen que era por amaño de partidos, yo voy a la federación y me quisieron envolver, creo que era el problema con los dirigentes porque yo no me dejaba, me suspendieron de por vida y bueno, estoy tranquilo. Fue muy difícil porque quería jugar un año o dos años más y hacer mi partido de despedida, por esos sinvergüenzas no pude hacer mi partido de despedida. Ahora el presidente de la federación está preso por lo de los amaños de partidos y fue él, no yo. Se dieron cuenta que lo que yo tenía estaba respaldado con mis contratos, revisaron a toda mi familia. Se dieron cuenta que no era así y hasta me querían meter preso, a ellos sí los terminaron llevando a USA”.

MANCHARON SU CARRERA: “Claro, me mancharon porque siempre te van a querer inventar algo, vienen los dirigentes o los mismos del gobierno se meten. Todo eso es un nido de ratas, tanto la FIFA como la federación de acá de Guatemala, ahí va todo montado tanto la corrupción de FIFA en ese momento. Fuimos tres, lo que yo no entiendo es cómo te pueden acusar de haber vendido un partido amistoso de Guatemala, tenía que haber venido yo y meter el balón en mi propia meta”.

SI HABLARON ESE TEMA CON SUS COMPAÑEROS: “El 'Pin' Plata es una persona aparte la verdad, él no se metió en nada de eso, hubo varios compañeros que no vale ni la pena mencionarlos, fue un grupo con el entrenador Almeyda y directivos que me señalaron. Ahora arreglamos las cosas con el 'Pescado', dijimos que ese tema no lo íbamos a tocar, la gente te gritaba cosas, luego entendieron que no fue así. Lo de la suspensión lo tomo como algo que le dolió a la gente por todo lo que gané, no veo otro jugador que pueda hacer lo que yo hice porque muchos se acomodan. En Marathón y Motagua pude llevar algunos compañeros pero no se quisieron ir”.

LE HUBIESE GUSTADO HABER NACIDO EN HONDURAS: “En un momento sí, por toda esta delincuencia que había acá, la gente pues ahora me trata bien. Todos hablaban mal de mí, tengo un corazón de hierro y gracias a Dios pudo pasar la tempestad. Si hubiese podido jugar a la par de todos esos jugadores como Amado, Rambo, Suazo Pavón... hubiese sido una selección a nivel centroamericano la mejor creo yo”.

QUIÉN ES EL MEJOR CLUB DE CENTROAMÉRICA ACTUALMENTE: “Me gusta cómo está jugando el Olimpia, me gusta cómo está jugando y creo que ahorita el mejor de Centroamérica es Olimpia, y eso que yo soy Motagua y Marathón”.

FUTURO DE GUATEMALA: “No le veo mucho futuro, sí le ponen ganas y corren para todos lados, se matan en el campo. No le veo mucho futuro a la selección, por ganas no se van a quedar, pero si hace falta calidad no sirve. En nuestra generación teníamos calidad y ganas, teníamos las ganas de salir y en esa época hubo bastante jugadores en el extranjero. Ha bajado mucho el nivel de fútbol y no entiendo por qué ha bajado tanto así, deben tener más compromiso entre ellos mismos, ahora son muy conformistas y no aspiran a más”.

ALABÓ A ROMELL QUIOTO: “La primera vez que yo vi jugar a Quioto me impresionó, la velocidad y la técnica que tiene es para estar en cualquier lado, para jugar en Inglaterra, pero luego lo vi al tiempo y es el 10 por ciento de la capcidad que tiene, no sé por qué bajó tanto su nivel. Trabajándolo bien, psicológicamente tal vez porque está para grandes cosas”.

EN MOTAGUA LE COSTÓ MENOS: “Amado es una gran persona, como un jugador qué clase la que tuvo, imagina que me tocó jugar con Claros y Amado, jugábamos espectacular en ese Motagua. En Marathón luego de agarrar ritmo terminamos bien”.

POR QUÉ NO TRIUNFÓ MÁS EN EL EXTERIOR: “Estuve en Grecia y agarré un nivel muy bueno, me ofrecieron un contrato por cinco años con PAS Giannina, era un club de media tabla para abajo, Olympiacos estaba interesado. En ese momento fue difícil porque a mi familia no le gustó, tuve que quedar yo solo allá y extrañaba a mi hija que ahora tiene 21. Fue complicado y cuando me ofrecen el contrato compré mi pasaje y me regresé a Guatemala, me mandaron el pasaje y me mandaron los pasajes que yo quería para mi familia. Luego me sale una prueba en el Atlante y me quedo, me dicen que estaba para jugar el fin de semana, la gente de Grecia dijeron que tenían que regresar porque mi pase nunca llegó porque no me quise regresar y se quedó allá”.

PUDO HABER FIRMADO EL CONTRATO DE SU VIDA: “Cuando yo salgo campeón con Galaxy me sale un contrato en Irán donde iba a ganar en cinco meses lo que iba a ganar en tres años en Estados Unidos, me dijeron que iban a sacarle más plata para el club y para mí. A los 10 días le llaman al club de Irán y ese equipo de Irán ya habían contratado a dos africanos entonces al final me descartaron porque el Galaxy se tardó”.

CUANDO PUDO HABER FICHADO CON OLIMPIA: “Ganarle al Olimpia se siente esa satisfacción de anotarle a un buen club, antes que yo fuera a Motagua, Olimpia estuvo en contacto con la gente de Municipal para que yo fuera, pero era mucho por el préstamo que pedían y mejor se llevaron a un argentino o un uruguayo. Motagua sí pagó el préstamo, pagó mi ficha y todo, valió la pena porque terminamos ganando el título”.

