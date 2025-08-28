¿Está Olimpia para campeón? Agustín Mulet revela lo que sintió tras debutar y advierte: "Espero mucho más de mí"

<b>¿Qué te parecieron los primeros minutos con Olimpia y qué opina de la barra?</b><br />La hinchada apoyó desde el primer momento. A mí me dieron la bienvenida desde que llegué, estoy muy contento y feliz por la clasificación. <b>¿Cómo se sintió cuando entró de cambio?</b><br />Jugué 20 minutos, me sentí bien, espero seguir así y hay que prepararse para el próximo partido. <b>¿Cuánto nos hace falta para ver al Mulet con potencial?</b><br />Cuando el técnico lo disponga yo tengo que seguir metiéndole, entrenando. Y cuando me toque demostrar que estoy para jugar más minutos.