¿Está Olimpia para campeón? Agustín Mulet revela lo que sintió tras debutar y advierte: "Espero mucho más de mí"

El nuevo fichaje de Olimpia mencionó que tiene mucho para dar tras debutar y dejó claro que el león es un club grande que debe apostar por el título.

2025-08-28

Agustín Mulet se convirtió en el último fichaje de Olimpia para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana 2025. El volante argentino arribó al Rey de Copas tras la salida de Carlos Pineda, quien se unió al Sporting FC de Costa Rica.

Ayer miércoles el volante mixto hizo su debut con Olimpia, donde jugó 20 minutos y mostró pequeños pincelazos de lo que está dispuesto a hacer para ganarse la titularidad merengue.

En zona mixta habló sobre cómo se sintió al estrenarse con el león, el halago a la afición melenuda, su preparación y aseveró que tiene mucho por demostrar con los colores del equipo más laureado de Honduras.

Espinel se emociona al saber que la afición llora con la clasificación y el mensaje al Olimpia: “No todo será color de rosa...”

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Qué te parecieron los primeros minutos con Olimpia y qué opina de la barra?
La hinchada apoyó desde el primer momento. A mí me dieron la bienvenida desde que llegué, estoy muy contento y feliz por la clasificación.

¿Cómo se sintió cuando entró de cambio?
Jugué 20 minutos, me sentí bien, espero seguir así y hay que prepararse para el próximo partido.

¿Cuánto nos hace falta para ver al Mulet con potencial?
Cuando el técnico lo disponga yo tengo que seguir metiéndole, entrenando. Y cuando me toque demostrar que estoy para jugar más minutos.

Olimpia acaba con su pesadilla y le arrebata el primer lugar al Xelajú para clasificar a cuartos de Copa Centroamericana

¿Hay más por demostrar?
Yo siempre tengo mucho más para dar. Como le dije, solo jugué 20 minutos, debutar y conocer a los chicos, espero mucho más de mí.

La competencia con Yamir Maldonado y Marcos Montiel
Tenemos dos competencias, todos tenemos que estar preparados para jugar porque a todos les va a tocar, me pone contentos que los chicos estén en buen nivel. Todos son buenos jugadores y se merecen estar en un club como Olimpia.

¿Este Olimpia está para campeón?
Sí, estamos para pelear, es un club grande.

¿Qué te parece la Copa Centroamericana?
No la conocía mucho, pero estoy muy feliz de jugar.


