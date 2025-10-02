Centroamérica

Brayan Moya se desahoga y dio la clave para la clasificación de Real España: "Yo sabía que en cualquier momento..."

La 'Bestia' ingresó en los últimos minutos y en su primera intervensión le dio el triunfo a los aurinegros.

2025-10-02

Real España hizo el milagro en Panamá y se metió a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, tras eliminar al Plaza Amador gracias a los dos tantos de visita (1-2; global 2-2) y uno agónico de Brayan Moya cuando el partido estaba por finalizar.

El capitán Jhow Benavídez le había devuelto la ilusión a los aurinegros con su gol desde el punto penal al filo del descanso, pero el cuadro canalero, que venía invicto con 21 partidos sin conocer la derrota, igualó el tablero por medio de Ricardo Phillips a los 75'.

¡Real España le mete un golpazo al Plaza Amador y lo elimina de Copa Centroamericana con todo y su invicto de 21 partidos!

La 'Máquina' del técnico Jeaustin Campos, que sufría en los palcos del Estadio Rommel Fernández por seguir cumpliendo una sanción, parecía que se despedía de la competencia hasta que apareció su 'Bestia' en el momento más oportuno.

Brayan Moya ingresó al campo a los 87' por Maylor Núñez. Un cambio donde los catedráticos ya arriesgaban todo en busca del triunfo y así lo conseguieron solo tres minutos más tarde.

Moya recibió la asistencia del colombiano Yeison Moreno dentro del área y con agonía firmó el tanto de la victoria que desató la locura de Real España y sus aficionados.

"Hijos en todos lados", "Son pequeños": Chepebomba reacciona y la prensa exalta la clasificación del Real España

"Agradecido con Dios por la oportunidad que me dio de poder anotar, yo sabía que en cualquier momento podía entrar y ayudar al equipo", declaró el delantero catracho tras sellar la clasificación a semis con sufrimiento.

Moya resaltó el trabajo de sus compañeros y destacó la actuación de 'Buba' López. "También el esfuerzo que hicieron los muchachos, el arquero que aportó bastante, la verdad que muy feliz, vamos satisfechos para Honduras", añadió.

Para finalizar, el exjugador de Olimpia dio la clave para revertir la situación ante un Plaza Amador que llevaba la ventaja tras ganar por la mínima en la ida. "Nunca rendirnos, tenemos un grupo que siempre ha querido más, que cualquier otra cosa, y ahí se demostró".

