Brayan Moya se desahoga y dio la clave para la clasificación de Real España: "Yo sabía que en cualquier momento..."

La 'Máquina' del técnico <b>Jeaustin Campos</b>, que sufría en los palcos del Estadio Rommel Fernández por seguir cumpliendo una sanción, parecía que se despedía de la competencia hasta que apareció su 'Bestia' en el momento más oportuno.<b>Brayan Moya</b> ingresó al campo a los 87' por <b>Maylor Núñez</b>. Un cambio donde los catedráticos ya arriesgaban todo en busca del triunfo y así lo conseguieron solo tres minutos más tarde. <b>Moya </b>recibió la asistencia del colombiano <b>Yeison Moreno</b> dentro del área y con agonía firmó el tanto de la victoria que desató la locura de <b>Real España </b>y sus aficionados.