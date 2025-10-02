Brayan Moya se desahoga y dio la clave para la clasificación de Real España: "Yo sabía que en cualquier momento..."

Real España hizo el milagro en Panamá y se metió a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, tras eliminar al Plaza Amador gracias a los dos tantos de visita (1-2; global 2-2) y uno agónico de Brayan Moya cuando el partido estaba por finalizar. El capitán Jhow Benavídez le había devuelto la ilusión a los aurinegros con su gol desde el punto penal al filo del descanso, pero el cuadro canalero, que venía invicto con 21 partidos sin conocer la derrota, igualó el tablero por medio de Ricardo Phillips a los 75'.

La 'Máquina' del técnico Jeaustin Campos, que sufría en los palcos del Estadio Rommel Fernández por seguir cumpliendo una sanción, parecía que se despedía de la competencia hasta que apareció su 'Bestia' en el momento más oportuno. Brayan Moya ingresó al campo a los 87' por Maylor Núñez. Un cambio donde los catedráticos ya arriesgaban todo en busca del triunfo y así lo conseguieron solo tres minutos más tarde. Moya recibió la asistencia del colombiano Yeison Moreno dentro del área y con agonía firmó el tanto de la victoria que desató la locura de Real España y sus aficionados.