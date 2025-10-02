Centroamérica

Buba López sorprendió con entrevista tras histórica clasificación de Real España: "Mostramos nuestro ADN"

El portero de la 'Máquina' estuvo con ESPN valorando la victoria sobre Plaza Amador en Panamá.

2025-10-02

Pese a encajar dos tantos en la eliminatoria, Luis 'Buba' López fue determinante con sus intervensiones para que Real España eliminara al Plaza Amador en el Estadio Rommel Fernández de Panamá y siga con vida en la Copa Centroamericana 2025.

Son contadas las veces que hemos podido escuchar al portero aurinegro concediendo entrevistas antes o después de los partidos, pero anoche sorprendió al estar ante los micrófonos de ESPN para analizar la histórica clasificación de su equipo a semifinales.

Hugo Viegas sobre el triunfo de Real España y qué le dijo a Moya: "Es un jugador de potrero, hay pocos de esos en Honduras"

'Buba', que seguramente estará en la lista de Reinaldo Rueda para los duelos eliminatorios de Honduras contra Costa Rica y Haití, se mostró muy satisfecho por el trabajo realizado en suelo canalero.

"Estoy contento. La honra y la gloria siempre es para Dios. Me permitió hacer un buen trabajo, pero estoy más contento por el resultado final", valoró el guardameta de 32 años, que sostuvo en gran parte a Real España para sellar el boleto a la siguiente ronda.

"Hoy mostramos nuestro ADN. Ha sido un torneo de muchos altibajos, pero no hemos dejado de trabajar, de creer y confiar. Hoy Dios nos ha premiado con este pase", añadió.

Para finalizar, el arquero le dedicó este triunfo "a mi familia que siempre está pendiende, sufriendo, en las buenas y las malas, y este grupo de muchachos que se esmera día con día".

Brayan Moya se desahoga y dio la clave para la clasificación de Real España: "Yo sabía que en cualquier momento..."

La 'Máquina' estará pendiente esta noche del partido entre San Miguelito y Xalejú porque de acá saldrá su próximo rival en semis. El equipo chapín lleva la ventaja en el global por 2-0 y buscará en Panamá sentenciar la serie.

Cabe recordar que Real España también se clasificó a la Champions de Concacaf 2026 y podría enfrentarse a clubes como Inter Miami de Leo Messi, América, Cruz Azul, Monterrey, Toluca, Los Angeles Galaxy, entre otros.

