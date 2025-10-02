Buba López sorprendió con entrevista tras histórica clasificación de Real España: "Mostramos nuestro ADN"

'Buba', que seguramente estará en la lista de <b>Reinaldo Rueda</b> para los duelos eliminatorios de <b>Honduras </b>contra <b>Costa Rica </b>y <b>Haití</b>, se mostró muy satisfecho por el trabajo realizado en suelo canalero."Estoy contento. La honra y la gloria siempre es para Dios. Me permitió hacer un buen trabajo, pero estoy más contento por el resultado final", valoró el guardameta de 32 años, que sostuvo en gran parte a <b>Real España</b> para sellar el boleto a la siguiente ronda."Hoy mostramos nuestro ADN. Ha sido un torneo de muchos altibajos, pero no hemos dejado de trabajar, de creer y confiar. Hoy Dios nos ha premiado con este pase", añadió.Para finalizar, el arquero le dedicó este triunfo "a mi familia que siempre está pendiende, sufriendo, en las buenas y las malas, y este grupo de muchachos que se esmera día con día".