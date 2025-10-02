Buba López sorprendió con entrevista tras histórica clasificación de Real España: "Mostramos nuestro ADN"

Pese a encajar dos tantos en la eliminatoria, Luis 'Buba' López fue determinante con sus intervensiones para que Real España eliminara al Plaza Amador en el Estadio Rommel Fernández de Panamá y siga con vida en la Copa Centroamericana 2025. Son contadas las veces que hemos podido escuchar al portero aurinegro concediendo entrevistas antes o después de los partidos, pero anoche sorprendió al estar ante los micrófonos de ESPN para analizar la histórica clasificación de su equipo a semifinales.

'Buba', que seguramente estará en la lista de Reinaldo Rueda para los duelos eliminatorios de Honduras contra Costa Rica y Haití, se mostró muy satisfecho por el trabajo realizado en suelo canalero. "Estoy contento. La honra y la gloria siempre es para Dios. Me permitió hacer un buen trabajo, pero estoy más contento por el resultado final", valoró el guardameta de 32 años, que sostuvo en gran parte a Real España para sellar el boleto a la siguiente ronda. "Hoy mostramos nuestro ADN. Ha sido un torneo de muchos altibajos, pero no hemos dejado de trabajar, de creer y confiar. Hoy Dios nos ha premiado con este pase", añadió. Para finalizar, el arquero le dedicó este triunfo "a mi familia que siempre está pendiende, sufriendo, en las buenas y las malas, y este grupo de muchachos que se esmera día con día".