Hugo Viegas sobre el triunfo de Real España y qué le dijo a Moya: "Es un jugador de potrero, hay pocos de esos en Honduras"

Real España dio el campanazo en Panamá y avanzó a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, tras despachar a un Plaza Amador (1-2; global 2-2) que llegaba con la ventaja mínima al Estadio Rommel Fernández y tenía 21 partidos sin conocer la derrota. La 'Máquina' hizo el milgrago gracias a los goles de visita anotados por el capitán Jhow Benavídez desde el manchón penal y otro de la 'Bestia' Brayan Moya en los últimos minutos del encuentro.

Tras finalizar el compromiso con la sufrida clasificación, Hugo Viegas atendió la conferencia de prensa para hablar sobre el histórico triunfo y alabó la actuación de Moya y Luis 'Buba' López. El asistente del sancionado técnico de Jeaustin Campos también dio su opinión sobre el fútbol panameño. ¿Era el partido que esperaban? "Sí, era el partido que más o menos pensábamos, pero siempre en el transcurso de los 90 miuntos hay variantes. Teníamos bien estudiado al rival, que juega muy bien, pero sabíamos que le podíamos hacer daño. Creo que lo entendimos y nos salvamos. Ellos tuvieron unas cuantas opciones de gol, nosotros un poco menos, pero son finales y hoy nos tocó a nosotros sobre la hora. Los muchachos hicieron bastante bien lo que se planteó". Cambiar el chip "Después del partido del miércoles hablamos mucho y trabajamos bastante dentro del campo. Dentro de esto teníamos un partido el fin de semana que había que planificarlo. Contentos porque estamos al pie del cañón, estamos sumando jugadores. Al principio nos costó sostener la pelota un poquito arriba, ellos nos complicaron porque es un equipo que maneja bien el balón, pero creo lo pudimos neutralizar. Lo que se cambió fue que de las opciones que tuvimos pudimos meter dos. Buba tuvo un gran partido, la parte defensiva se paró bien, aunque tuvieron situaciones de gol. En las finales hay que tratar de ser muy finos y hoy nosotros estuvimos un poco más finos".

¿Qué tiene Real España para quitarle el invicto a los equipos panameños? "Gracias a Dios, ¿no? Hoy nos tocó sacarle el invicto a Plaza Amador, el otro día a San Miguelito, pero son circunstancias. Lo que yo puedo decir es que venimos creando un equipo con identidad, con mucha sangre y ganas. Tenemos un patrón de juego para ser un equipo compacto y entre todos lo venimos haciendo". Fútbol panameño "Los dos equipos que nos tocó enfrentarnos (Plaza Amador y San Miguelito) sinceramente son los que mejor juegan individualmente, jugadores con mucha riqueza técnica, son equipos complicadísimos, saben a lo que juegan, pero esto es de resultados. El fútbol panameño va por buen camino, hemos visto su evolución. Hoy nos tocó eliminar a uno de los candidatos". ¿Se siguió la línea de Jeaustin Campos? "La seguimos hace muchos años. Soy la mano derecha de él y se lo transmitimos a los muchachos. La línea se siguió para que no nos sorprendieran".