Hugo Viegas sobre el triunfo de Real España y qué le dijo a Moya: "Es un jugador de potrero, hay pocos de esos en Honduras"

<b>¿Qué tiene Real España para quitarle el invicto a los equipos panameños?</b>"Gracias a Dios, ¿no? Hoy nos tocó sacarle el invicto a Plaza Amador, el otro día a San Miguelito, pero son circunstancias. Lo que yo puedo decir es que venimos creando un equipo con identidad, con mucha sangre y ganas. Tenemos un patrón de juego para ser un equipo compacto y entre todos lo venimos haciendo".<b>Fútbol panameño</b>"Los dos equipos que nos tocó enfrentarnos (Plaza Amador y San Miguelito) sinceramente son los que mejor juegan individualmente, jugadores con mucha riqueza técnica, son equipos complicadísimos, saben a lo que juegan, pero esto es de resultados. El fútbol panameño va por buen camino, hemos visto su evolución. Hoy nos tocó eliminar a uno de los candidatos".<b>¿Se siguió la línea de Jeaustin Campos?</b>"La seguimos hace muchos años. Soy la mano derecha de él y se lo transmitimos a los muchachos. La línea se siguió para que no nos sorprendieran".