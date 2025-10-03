Christiansen y su fuerte llamado de atención a la Selección de Panamá: "Tenemos que poner los pies en la tierra"

Christiansen admitió que no pueden estar "contentos con los dos resultados" anteriores, aunque valoró positivamente la posición de la selección: "estemos a dos puntos del líder, significa que aún todo está en nuestras manos".

"Depende de nosotros ahora clasificar al Mundial, pero algo es muy cierto, es que tenemos que dar algo más sobre el terreno de juego", declaró el técnico hispanodanés en conferencia de prensa.

El seleccionador de Panamá , Thomas Christiansen, afirmó este jueves que el pase al Mundial de 2026 depende enteramente de sus jugadores, a quienes pidió un esfuerzo adicional y mantener la humildad como base del trabajo en la recta final de las eliminatorias de la Concacaf.

El estratega reiteró que "humildad" es la palabra clave que ha marcado las conversaciones con el grupo en las últimas semanas.

"Tenemos que poner los pies en la tierra y a partir de ahí tenemos que crecer como equipo", recalcó.

El entrenador recordó que quedan solo cuatro partidos y apeló a la energía y ambición que han mostrado en otras fases.

"Sabemos que es difícil, pero tenemos que ir con todo. Hay cuatro partidos para clasificar, por eso hay que volver con esa energía, esas ganas, esa ambición de comernos el mundo", afirmó.

Panamá jugará de visitante el 10 de octubre ante El Salvador y cuatro días después recibirá a Surinam, en dos juegos claves para mantener viva la ilusión de ir a su segundo mundial de mayores.

Sobre la presión que afrontan sus dirigidos, Christiansen dijo que gran parte del plantel está acostumbrado a escenarios exigentes.

"Creo que todos -o la mayoría, por no decir el 90 %- han jugado alguna final de la Liga de Naciones o de la Copa Oro ante 80.000 mexicanos, ¿qué más presión que eso? Ahora son eliminatorias y es lo que más nos gusta, como he dicho, estamos preparados", apuntó.

De cara al compromiso en el estadio Cuscatlán (San Salvador), donde Panamá nunca ha ganado en una eliminatoria, el técnico restó importancia a las estadísticas e indicó que "están para romperlas".

"Nosotros vamos a ir con todo, con una buena mentalidad y a disputar ese partido con máxima intensidad pero también con cabeza fría", sostuvo.

Sobre el entrenador rival, el colombiano Hernán Darío Gómez, el mismo que comandó a Panamá al Mundial de Rusia 2018, Christiansen reconoció que "ha venido haciendo su trabajo y consiguiendo resultados" en diferentes selecciones.

"Mira, ahora está por encima nuestro (en la clasificación) con tres puntos y con una victoria", puntualizó.