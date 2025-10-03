Christiansen y su fuerte llamado de atención a la Selección de Panamá: "Tenemos que poner los pies en la tierra"

El seleccionador de <b>Panamá</b>, Thomas Christiansen, afirmó este jueves que el pase al Mundial de 2026 depende enteramente de sus jugadores, a quienes pidió un esfuerzo adicional y mantener la humildad como base del trabajo en la recta final de las eliminatorias de la Concacaf."Depende de nosotros ahora clasificar al Mundial, pero algo es muy cierto, es que tenemos que dar algo más sobre el terreno de juego", declaró el técnico hispanodanés en conferencia de prensa.Christiansen admitió que no pueden estar "contentos con los dos resultados" anteriores, aunque valoró positivamente la posición de la selección: "estemos a dos puntos del líder, significa que aún todo está en nuestras manos".