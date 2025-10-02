¡Motagua conoce su rival en el repechaje para buscar la clasificación a la Champions de Concacaf del 2026!

<b>Motagua </b>conoció esta noche que el <b>Club Sport Cartaginés </b>de Costa Rica será el rival en el repechaje donde ambos pelearán entre sí por llegar a la fiesta grande de clubes del área de Concacaf. Ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos e igualaron 0-0 en el Nacional de Tegucigalpa, partido que fue el debut de López.La serie entre azules y brumosos se abre en el Fello Meza de Costa Rica y se cerrará en el estadio Nacional de Tegucigalpa, por lo que el equipo hondureño tiene una gran oportunidad de estar entre los grandes. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/olimpia-vs-cartagines-en-vivo-transmision-goles-resultado-cuartos-final-copa-centroamericana-AD27601450" target="_blank">Los ticos fueron abatidos por el Olimpia</a></b> en los cuartos con un global de 5-2.Los partidos de las dos llaves de la repesca están programados del 21 al 23 de octubre la ida, mientras que los partidos de vuelta tienen una fecha del 28 al 30 de octubre. La otra llave será entre clubes panameños; <b>Sporting San Miguelito</b> y<b> Plaza Amador.</b>Los azules del <b>Motagua </b>y un equipo panameño buscan ser parte de los otros cuatro clasificados, donde Honduras tiene dos representaciones como lo son <b>Real España</b> y <b>Olimpia</b>, aparte del <b>Xelajú </b>de Guatemala y el Alajuelense de Costa Rica.