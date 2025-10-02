¡Motagua conoce su rival en el repechaje para buscar la clasificación a la Champions de Concacaf del 2026!

No obstante, el equipo azul jugará dos partidos más de forma internacional, esto en un repechaje para buscar el boleto a la próxima Champions de Concacaf 2026 que significa además una inyección económica para las arcas del club.

El Motagua de Javier López quedó eliminado en la fase de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 , por lo que la ilusión de llegar a las semifinales fue utópico, aún cuando fueron a Costa Rica a vencer al Alajuelense .

Motagua conoció esta noche que el Club Sport Cartaginés de Costa Rica será el rival en el repechaje donde ambos pelearán entre sí por llegar a la fiesta grande de clubes del área de Concacaf. Ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos e igualaron 0-0 en el Nacional de Tegucigalpa, partido que fue el debut de López.

La serie entre azules y brumosos se abre en el Fello Meza de Costa Rica y se cerrará en el estadio Nacional de Tegucigalpa, por lo que el equipo hondureño tiene una gran oportunidad de estar entre los grandes. Los ticos fueron abatidos por el Olimpia en los cuartos con un global de 5-2.

Los partidos de las dos llaves de la repesca están programados del 21 al 23 de octubre la ida, mientras que los partidos de vuelta tienen una fecha del 28 al 30 de octubre. La otra llave será entre clubes panameños; Sporting San Miguelito y Plaza Amador.

Los azules del Motagua y un equipo panameño buscan ser parte de los otros cuatro clasificados, donde Honduras tiene dos representaciones como lo son Real España y Olimpia, aparte del Xelajú de Guatemala y el Alajuelense de Costa Rica.