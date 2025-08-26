Copa Centroamericana: ¿Por qué el partido Saprissa vs Motagua no se podrá ver en señal abierta en territorio nacional?

Es todo o nada, es sonreír por la clasificación o llorar por la eliminación. Es hoy para Motagua, no hay mañana. Esta noche el Ciclón decide si avanza a cuartos de final o queda eliminado en la fase se grupos de la Copa Centroamericana. ¿El escenario? Uno de los más complejos de la región: de visita en Costa Rica ante el Saprissa. El Ciclón arriba a la ciudad de San José como primero del grupo C con siete puntos y cuatro goles positivo, pero transitando por la cornisa porque es muy probable que una derrota lo deje eliminado de la competencia.

Con un triunfo será primero y con un empate asegurará el boleto, pero cualquiera de esos logros debe conseguirlo ante un Monstruo Morado que llega segundo (seis puntos y dos goles positivos) y con el riesgo latente del adiós. “Motagua está en un proceso de adaptación a la idea de don Javier. Independientemente de que tenga muchos días o pocos de trabajo el técnico, hemos intentado conocer su idea y esperamos un partido de final. Los dos necesitamos un buen resultado, sobre todo nosotros, porque venimos un punto atrás. Es una final, así es, es una final”, expuso Vladimir Quesada, quien suplió a Paulo Wanchope y el sábado se estrenó con una paliza 4-0 sobre Sporting San José.



Mirada en Cartaginés-CAI

El enfrentamiento a la misma hora entre el local Cartaginés (4pts y +5) y el Independiente de Panamá (6pts y +2) hace presagiar que es muy posible que ya sea Motagua o Saprissa quedará fuera del torneo. Se ve complejo que ambos avancen, aunque también es una opción. Si los Azules pierden por un gol, deberán rogar por un empate en el otro duelo. Con una derrota por dos goles deberían rezar por una combinación casi milagrosa y con una caída por diferencia de tres tantos en adelante quedará sin ninguna posibilidad de avanzar.

Cita delicada para unas Águilas que vienen de conseguir su primer triunfo en la liga local en su quinto partido del campeonato (1-0 a Victoria en La Ceiba). Ya con Luis Vega y el brasileño John Kleber aptos para jugar, el adiestrador López deberá plantear a estrategia ideal para frenar a un rival que no tendrá a uno de sus jugadores históricos: Mariano Torres.

El duelo Saprissa vs Motagua de este martes 26 de agosto estará comenzando a las 8:06pm, horario de Honduras. El encuentro no se podrá ver por televisión abierta en territorio nacional, ya que los derechos los tiene ESPN y han decidido que se transmitirá exclusivamente vía streaming en la versión Premium de Disney Plus.

EL ESCENARIO DE MOTAGUA: