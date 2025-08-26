Copa Centroamericana: ¿Por qué el partido Saprissa vs Motagua no se podrá ver en señal abierta en territorio nacional?

El enfrentamiento a la misma hora entre el local Cartaginés (4pts y +5) y el Independiente de Panamá (6pts y +2) hace presagiar que es muy posible que ya sea Motagua o Saprissa quedará fuera del torneo.Se ve complejo que ambos avancen, aunque también es una opción. Si los Azules pierden por un gol, deberán rogar por un empate en el otro duelo.Con una derrota por dos goles deberían rezar por una combinación casi milagrosa y con una caída por diferencia de tres tantos en adelante quedará sin ninguna posibilidad de avanzar.