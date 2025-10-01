¿Qué dijo de la eliminación del Motagua? Eduardo Espinel es contundente ante de enfrentar a Cartaginés: "Tenemos nervios..."

<b>¿Siente obligación sacar a flote a Olimpia tras la eliminación del Motagua? </b>No voy hablar de los rivales. No lo mire y no sé cómo se desarrolló e igual el partido de hoy tampoco se porque la verdad estoy metido con Olimpia. Y cuanto más lejos llegue Olimpia en las fases, más los demás hablarán del fútbol hondureño y yo estoy incluido en el fútbol hondureño. Nosotros independientemente de lo que pase con los otros equipos, tenemos que tomar una bandera de Honduras para que gane Olimpia y quede bien el fútbol hondureño.<b>¿Qué tiene Olimpia ahora que usted está al frente y mensaje a la afición que quiere ver este equipo campeón? </b>Más allá de que a veces me gustaba que los entrenadores y jugadores dijeran la palabra campeón antes de jugar. Olimpia apunta a eso por eso la responsabilidad ahí, por eso tenemos nervios, adrenalina. No tenemos miedo porque si tuviéramos miedo no estuviéramos acá. A la afición solo quiero decirle que se hacen sentir, no sabía que estaban casi vendidas todas las localidades. Y eso es bueno para el fútbol hondureño, para el espectáculo y que se viva una fiesta con la gente. Tenemos que contagiar nuestro juego con el apoyo.