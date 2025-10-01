¿Qué dijo de la eliminación del Motagua? Eduardo Espinel es contundente ante de enfrentar a Cartaginés: "Tenemos nervios..."

A menos de 24 horas de jugar su boleto a semifinales de la Copa Centroamericana, el entrenador del Olimpia, Eduardo Espinel, habló con la prensa con respecto al partido de vuelta ante Cartaginés. El charrúa ha recalcado mucho que no tienen que jugar con el resultado de ida (2-1 a favor del Olimpia) y que no se tiene que confiar del equipo costarricense porque también irá a buscar el partido.

Asimismo, fue consultado por la eliminación del Motagua y si tiene más obligación para poner a Honduras en alto. "Tenemos adrenalina, pero no miedo, porque si tuvieramos miedo no estuvieramos acá..."

CONFERENCIA DE PRENSA

NO HAY QUE JUGAR CON EL RESULTADO “Hay que olvidarse del partido pasado. No hay que jugar con el resultado porque eso ya es historia. Tenemos que hacer un buen trabajo, tomar responsabilidad, buscar ganar y ver lo que vaya saliendo en el partido. Pero vuelvo a repetir: hay que olvidarse del resultado pasado. ¿QUÉ ESPERA DE CARTAGINÉS? El partido será muy diferente a lo que se jugó en Costa Rica. Nuestro primer tiempo fue mejor que el segundo en tierras ticas, porque en el complemento perdimos intensidad. Sin embargo, nosotros no cambiaremos nuestra idea con respecto a la ida. RIVALIDAD DE COSTA RICA- HONDURAS Sí, las selecciones se enfrentarán y llena ese folclor de emoción porque el fútbol es lindo. En estos campeonatos hay grandes equipo de ambos países, es parte del fútbol eso que se compara los equipos y las selecciones. Pero bueno nosotros tenemos que toma la responsabilidad que Olimpia debe trabajar y sacar adelante el objetivo de llegar a semifinales. CERCA DE CONCACHAMPIONS De manera personal mañana se espera un apoyo y me siento bien porque es una copa que por primera vez vivimos en esta zona. Por más que hemos estado en otras copas, hemos tenido una experiencia magnífica. Tenemos nervios, tenemos ansiedad y mucho compromiso porque tenemos una carga enorme, pero sobre lo que se puede hay que disfrútalo porque no todos los días se juega eso.