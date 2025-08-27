Javier López elogia a los jugadores de Motagua tras eliminar a Saprissa y recuerda a Diego Vázquez: "Es mérito de él"

<b>Javier López</b>, además, resaltó el trabajo conjunto que realizó con la plantilla para cambiar la mentalidad del equipo, especialmente en lo que respecta a la historia de <b>Motagua </b>en Costa Rica. "El mensaje a la plantilla fue claro, el pasado de Motagua en Costa Rica no ha sido bueno, hubo que mostrarle que otros sí pudieron hacerlo aquí, y que ellos no son menos que nadie. Hoy vimos de tú a tú a Saprissa e hicimos lo que necesitábamos para pasar esta eliminatoria, pasar como primero, que me llena de satisfacción. Estoy seguro que todos los hondureños que siguen al Ciclón están orgullosos", concluyó.Cabe mencionar que <b>Motagua </b>es el ÚNICO equipo hondureño que nunca ha quedado eliminado en la fase de grupos de la <b>Copa Centroamericana </b>y ayer martes dejó demostrado que están para competir tras eliminar al <b>Deportivo Saprissa </b>en su propia casa.