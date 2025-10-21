¡Respira Motagua! La importante baja del Cartaginés para la ida del repechaje contra los azules

Sin embargo, hay un tema que afecta al técnico Andrés Carevic , quien no podrá contar con su delantero titular, Johan Venegas , debido a que llegó al límite de tarjetas amarillas. La ausencia de Venegas será un reto ofensivo para Cartaginés , que deberá encontrar alternativas para mantener el ataque dinámico ante el rival hondureño.

El Club Sport Cartaginés se prepara para un duelo crucial este martes en casa, cuando reciba al Motagua de Honduras en la fase de repechaje con miras a la Concacaf Champions Cup . El encuentro, que arranca a las 8:00 p.m. en el estadio Fello Meza, será decisivo para las aspiraciones del equipo brumoso en esta competición internacional.

No obstante el jugador que lo suplirá será Cristopher Núñez. El jugador, que estuvo fuera de las canchas por cerca de tres meses debido a una lesión, estará disponible para esta cita clave.

Sin embargo, el equipo continúa lidiando con otras ausencias importantes. Douglas López y Randall Cordero no estarán presentes tampoco, ambos debido a problemas físicos recientes que los mantienen al margen del partido. Esto obliga a Carevic a adaptar su once inicial con los recursos disponibles.

A pesar de estos contratiempos, Cartaginés confía en su fortaleza y en el respaldo de su afición en el Fello Meza para salir adelante en este encuentro. La motivación por clasificar a la Concacaf Champions Cup mantiene al plantel enfocado y determinado a superar las dificultades que plantea enfrentar a un rival como Motagua.

