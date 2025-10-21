¡Respira Motagua! La importante baja del Cartaginés para la ida del repechaje contra los azules

El <b>Club Sport Cartaginés </b>se prepara para un duelo crucial este martes en casa, cuando reciba al <b>Motagua</b> de Honduras en la fase de repechaje con miras a la <b>Concacaf Champions Cup</b>. El encuentro, que arranca a las 8:00 p.m. en el estadio Fello Meza, será decisivo para las aspiraciones del equipo brumoso en esta competición internacional.Sin embargo, hay un tema que afecta al técnico <b>Andrés Carevic</b>, quien no podrá contar con su delantero titular, <b>Johan Venegas</b>, debido a que llegó al límite de tarjetas amarillas. La ausencia de Venegas será un reto ofensivo para <b>Cartaginés</b>, que deberá encontrar alternativas para mantener el ataque dinámico ante el rival hondureño.