Nicaragua busca el milagro ante Haití: hora y por dónde ver hoy el partido de la jornada 3 en las eliminatorias al Mundial

Nicaragua, que marcha en el último lugar del Grupo C de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2026, recibe este jueves a su similar de Haití con la obligación de ganar para mantener su esperanza de conseguir su primera clasificación al máximo torneo del fútbol. Dicho encuentro arranca desde las 6:00 PM en el Estadio Nacional, en Managua, donde los dirigidos por el chileno Marco Antonio 'el Fantasma' Figueroa buscan mantenerse con vida tras tropezar frente a Honduras en la pasada jornada.

La 'Azul y Blanco' consiguió un empate frente a Costa Rica por 1-1 en la primera fecha y luego perdió como visitante contra los catrachos por 2-0. Enfrente tendrá a Haití, que empató sin goles ante Honduras en su primer partido, mientras que en la última jornada remontó dos goles ante Costa Rica en un duelo que finalizó empatado 3-3. Ambas selecciones buscan su primera victoria del Grupo C, que lidera Honduras con 4 unidades, seguido por Costa Rica y Haití, con 2 puntos, y Nicaragua, con 1. Solo el primero se clasificará de forma directa al Mundial.

Haití, del entrenador Sébastien Migné, llegó a Managua con cinco días de antelación con el objetivo de ganar par dar un golpe de autoridad que le permita no perder de vista a Honduras y Costa Rica, que se enfrentarán en el otro duelo (8:00 PM). La defensa de Nicaragua intentará frenar a Duckens Nazon, que viene de marcar un histórico triplete en Costa Rica. El delantero también alcanzó cinco dianas en las eliminatorias y ahora comparte el primer lugar entre los máximos goleadores.

El encuentro será el segundo entre ambas selecciones en eliminatorias mundialistas y el décimo en su historial general. Haití lidera la serie con seis victorias, por una de Nicaragua; dos partidos terminaron en empate. El reto para los 'Pinoleros' es mayúsculo porque una derrota lo dejaría casi sin opciones de clasificarse a la Copa del Mundo.

CANAL DEL PARTIDO