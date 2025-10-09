Nicaragua busca el milagro ante Haití: hora y por dónde ver hoy el partido de la jornada 3 en las eliminatorias al Mundial

<b>Nicaragua</b>, que marcha en el último lugar del Grupo C de las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2026, recibe este jueves a su similar de <b>Haití </b>con la obligación de ganar para mantener su esperanza de conseguir su primera clasificación al máximo torneo del fútbol.Dicho encuentro arranca desde las 6:00 PM en el Estadio Nacional, en Managua, donde los dirigidos por el chileno <b>Marco Antonio 'el Fantasma' Figueroa </b>buscan mantenerse con vida tras tropezar frente a <b>Honduras </b>en la pasada jornada.