Plaza Amador golpea al Real España por la ida de los cuartos de Copa Centroamericana; derrota con olores de eliminación



¡FINALIZÓ! Real España perdió de local ante el Plaza Amador por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Pésimo resultado. Se cierra en Panamá.



90+2' ¡CAMBIO EN REAL ESPAÑA!



Entró: Yeison Moreno

Salió: Nixon Cruz



90' ¡GOOOOLLL DEL PLAZA AMADOR! Ovidio López, que ingresó de cambio, pone el primero en el marcador. Los aurinegros se hunden en su casa y están cayendo por la ida de cuartos de final.



85' Ritmo lento, muy lento, pero Plaza Amador siendo muy inteligente manejando la pelota.



79' UFFFF... Eric David de tiro libre casi pone el primero del equipo placista. Precisión y colocación, pero Buba López bien en el fondo. La sacó de la mera escuadra.

76' ¡CAMBIO EN PLAZA AMADOR!



Entró: Ovidio López

Salió: Everardo Rose



74' ¡CAMBIOS EN REAL ESPAÑA!



Entraron: Daniel Carter y Anfronit Tatum

Salieron: Gustavo Souza, Jack Baptiste



72' ¡BUBAAAA! El portero de la máquina salva a su equipo tras ataque de Jorlián Sánchez. Plaza Amador, más incisivo en el juego.



72' ¡CAMBIOS EN PLAZA AMADOR!



Entraron: Ricardo Phillips, Yoameth Murillo.

Salieron: Alberto Quintero, Joel Lara



66' ¡AMARILLA! Carlos Mejía, jugador del Real España, es amonestado.

53' Ufff... disparo del Negritillo Quintero que se estrella en la humanidad catedrática. Presiona Plaza Amador.



46' ¡CAMBIO EN REAL ESPAÑA



Entró: Dixon Ramírez

Salió: Bryan Moya



INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO: La máquina del Real España y Plaza Amador van por romper el cero en el marcador.



FINAL DEL PRIMER TIEMPO: Real España, perdonando al Plaza Amador, está igualando 0-0 por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

43' ​​​​​​​Mucho está perdonando el Real España. Centro desde la derecha de Nixon Cruz y bajo el marco erró Gustavo Moura.



41' ¡AMARILLA! Bryan Moya, jugador del Real España, es amonestado.



38' Nuevamente la máquina en labores ofensivas. Tiro de esquina ejecutado por Jhow y Daniel Aparicio la estrella en el poste izquierdo.



34' ¡NOOOO! Increíble lo que erró Real España. Centro de Jhow Benavídez, Vuelto sirve de cabeza, pero Gustavo Moura definió mal. La oportunidad más clara de la máquina.



31' Bombazo panameño que se va por encima del travesaño del pórtico del Buba López.



22' Nuevamente Plaza Amador con una jugada de peligro. Jose Murillo remato abajo y bien elportero Buba López.



15' Ufff... cerca el Plaza Amador de anotar el primero. Remate cruzado de Everardo Rose que pasó cerca.



6' Sin ninguna novedad desde el estadio Morazán. Los aurinegros no ejercen presión en el duelo.



¡COMENZÓ! Real España y Plaza Amador ya juegan en el estadio Morazán por la ida de los cuartos de final.

ALINEACIÓN DEL PLAZA AMADOR: 1. Samuel Castañeda, 3. Omar Córdoba, 4. Jimar Omar Sánchez, 2. Aimar Omar Sánchez, 31. Eric Davis, 6. Joel Francisco Lara, 14. Abdul Gadiel Knight, 19. Alberto Quintero, 20. Jose Murillo, 13. Everardo Ernesto Rose y 7. Jorlian Sánchez.

ALINEACIÓN DEL REAL ESPAÑA: 22. Luis López, 2. Maylor Núñez, 6. Devron García, 19. Daniel Aparicio, 5. Franklin Flores, 14. Jack Jean-Baptiste, 10. Jhow Benavídez, 12. Nixon Cruz, 18. Darixon Vuelto, 13. Brayan Moya y 11. Gustavo Souza.

La máquina tiene la obligación de ganar el primer duelo en casa para ir a rematar la serie a Panampa.