Plaza Amador golpea al Real España por la ida de los cuartos de Copa Centroamericana; derrota con olores de eliminación

<b>43'</b> Mucho está perdonando el Real España. Centro desde la derecha de Nixon Cruz y bajo el marco erró Gustavo Moura.<br /><br /><b>41' ¡AMARILLA!</b> Bryan Moya, jugador del Real España, es amonestado.<br /><br /><b>38'</b> Nuevamente la máquina en labores ofensivas. Tiro de esquina ejecutado por Jhow y Daniel Aparicio la estrella en el poste izquierdo.<br /><br /><b>34' ¡NOOOO! </b>Increíble lo que erró Real España. Centro de Jhow Benavídez, Vuelto sirve de cabeza, pero Gustavo Moura definió mal. La oportunidad más clara de la máquina.<br /><br /><b>31' </b>Bombazo panameño que se va por encima del travesaño del pórtico del Buba López.<br />