Tabla de posiciones de Copa Centroamericana: Real España despacha a Diriangén y sigue con vida; Herediano pendiente

Un solitario gol de <b>Brayan Moya </b>le dio este miércoles al <b>Real España </b>su primer triunfo de la <b>Copa Centroamericana 2025 </b>tras vencer <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/real-espana-triunfo-copa-centroamericana-elimino-diriangen-fc-2025-FC27073574" target="_blank">1-0 al Diriangén de Nicaragua</a></b> en la cuarta jornada del torneo de la Concacaf.Al conjunto sampedrano le costó sacar la victoria en el Estadio Morazán, el equipo nicaragüense no se la puso fácil y tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para conseguir el gol que mantiene a 'La Máquina' en la pelea.