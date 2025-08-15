Técnico del Levante de España confirma alta de futbolista panameño, que será compañero de Kervin Arriaga

La llegada de Krug al primer equipo convierte a <b>Panamá </b>nuevamente en país representado en la máxima categoría del fútbol español, algo que no ocurría desde la etapa de<b> José Luis "Puma" Rodríguez</b> en el <b>Sporting de Gijón </b>entre 2018 y 2020. Esto marca el regreso de un panameño a LaLiga después de varios años de ausencia en la competición.Por último, en <b>Levante</b>, Krug compartirá vestuario con el hondureño <b>Kervin Arriaga</b>, quien firmó contrato con el club hasta junio de 2028. Ambos futbolistas representan a <b>Centroamérica </b>en la liga española, fortaleciendo los lazos regionales y aportando diversidad al plantel levantinista.