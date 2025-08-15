Centroamérica

Técnico del Levante de España confirma alta de futbolista panameño, que será compañero de Kervin Arriaga

El Levante UD oficializó la incorporación de Martín Krug al primer equipo tras una destacada pretemporada.

2025-08-15

Martín Krug, joven futbolista de ascendencia panameña, ha sido promovido oficialmente al primer equipo del Levante UD para la temporada 2025/26, consolidando su llegada a la élite del fútbol español. El club granota ha apostado por su talento y proyección tras destacadas actuaciones en la cantera y el filial, donde se ganó el respeto de sus entrenadores y compañeros.

La promoción de Krug responde a una pretemporada sobresaliente, en la que jugó varios partidos como titular. Su solidez defensiva y capacidad para adaptarse al ritmo del equipo le permitieron convencer al cuerpo técnico, asegurando así su lugar en el primer equipo para el arranque de LaLiga contra el Alavés.

De Olimpia directo a Europa: los 20 futbolistas que el León exportó al Viejo Continente tras brillar en Honduras

Julián Calero, técnico del Levante, fue quien oficializó la inclusión de Krug entre los convocados, destacando el aporte de varios jóvenes de la cantera que acompañarán a los fichajes y titulares tradicionales en la nueva campaña. La noticia fue recibida con entusiasmo en Panamá, país que sigue de cerca el desarrollo de su joven figura en Europa.

Cabe resaltar que Martín Krug ya es parte estable de la Selección de Panamá. Hizo su debut con el equipo nacional el 16 de junio de 2024 en un amistoso frente a Paraguay en el Estadio Rommel Fernández. Desde entonces, ha formado parte de convocatorias importantes, incluyendo la provisional para la Copa América 2024 y la lista para el Final Four de la Concacaf en marzo de 2025.

Martín Krug jugará en la primera plantilla del Levante UD.

La llegada de Krug al primer equipo convierte a Panamá nuevamente en país representado en la máxima categoría del fútbol español, algo que no ocurría desde la etapa de José Luis "Puma" Rodríguez en el Sporting de Gijón entre 2018 y 2020. Esto marca el regreso de un panameño a LaLiga después de varios años de ausencia en la competición.

Por último, en Levante, Krug compartirá vestuario con el hondureño Kervin Arriaga, quien firmó contrato con el club hasta junio de 2028. Ambos futbolistas representan a Centroamérica en la liga española, fortaleciendo los lazos regionales y aportando diversidad al plantel levantinista.

