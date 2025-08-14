Jeaustin Campos y la clave de la derrota de Real España: "Hay que reconocer que Municipal tuvo la jerarquía que nosotros no tuvimos"

Real España perdió su segundo juego al hilo en la Copa Centroamericana y la conferencia de prensa del técnico Jeaustin Campos giró en torno al análisis de la derrota sufrida ante Municipal y los ajustes que su equipo debe realizar para mantenerse en la pelea por la clasificación. El entrenador reconoció que, aunque en el primer tiempo lograron controlar el partido, un par de desatenciones y la falta de jerarquía en momentos claves permitieron que el rival diera vuelta al marcador en pocos minutos. Campos destacó que su plantel necesita mayor experiencia para manejar diferentes escenarios dentro del juego. Señaló que la entrada de jugadores como Pedro Altán y Eddie Hernández cambió el rumbo del encuentro, ya que aportaron jerarquía y generaron el descontrol que terminó costando el resultado.

De cara a los próximos compromisos contra Olimpia y Diriangén, el técnico reiteró que el grupo es muy parejo y que, pese a las dos derrotas, todavía mantienen claras opciones de clasificar. Además, subrayó la importancia de corregir detalles tácticos y de mantener la confianza y la convicción en el trabajo semanal para encarar la recta final del torneo centroamericano y el campeonato local.

En el primer tiempo tenían controladas las situaciones. ¿Qué pasó en el segundo que permitió la remontada del Municipal?



En el primer tiempo teníamos controladas las situaciones, lo habíamos trabajado y tuvimos la pelota. En el segundo tiempo perdimos esa personalidad y jerarquía con un par de movimientos que hicieron ellos y nos costó. Creo que el conocimiento del juego dentro de la cancha todavía nos cuesta bastante. Nos cambiaron algunas situaciones, empezamos a perder las referencias y tuvimos cinco o diez minutos de descontrol que les permitió darle vuelta al marcador. Luego intentamos hacer cambios para tener más presencia, pero hay que reconocer que Municipal tuvo la jerarquía y el conocimiento del momento del juego que nosotros no tuvimos. Supieron manejar el marcador de la mejor manera. VER MÁS: Matías Rotondi confiesa el calvario que vive con su suplencia en Real España ¿Cómo mejorar de aquí al futuro para poder pelear por la clasificación en los dos partidos que quedan?



Necesitamos jerarquía en momentos claves del juego. La gente de experiencia debe sacar su jerarquía y saber manejar distintos tipos de partido. Hoy el partido se nos fue en cinco o seis minutos por un par de desatenciones que terminaron en dos goles. Tácticamente hubo movimientos que no lograron captar los muchachos, a pesar de las instrucciones. Después intentamos jugar más directo con la gente alta para buscar el empate, pero nos faltó jerarquía. Municipal la tuvo y nosotros no. Esa experiencia para manejar los tiempos del juego marcó la diferencia. En la primera parte lograron cortar los circuitos de juego de Municipal. ¿Qué tanto influyó el ingreso de Pedro Altán y por qué no se pudo recomponer la situación? ¿Y qué significa el gesto de llevarse la mano a la boca hacia la tribuna?



El gesto es porque nos dejaron callados, esos dos goles lo dicen todo. En cuanto a la entrada de Pedro Altán, marcó diferencia. Es un jugador de jerarquía y experiencia, igual que Eddie Hernández, que también hizo un buen partido. Variaron un poco el sistema, pasaron a un 3-5-2 disfrazado con jugadores en espacios muertos. En ese momento tuvimos descontrol, íbamos atacando y nos agarraron al contragolpe. No cortamos la jugada, nos superaron muy fácil y así cayó el segundo gol. Lastimosamente no había tanta premura defensiva como para perder el juego, pero estos partidos se resuelven con jerarquía y experiencia.