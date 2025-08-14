Jeaustin Campos y la clave de la derrota de Real España: "Hay que reconocer que Municipal tuvo la jerarquía que nosotros no tuvimos"

<b>¿Cómo analiza lo que viene para su equipo con los próximos partidos ante Olimpia y Diriangén, considerando lo apretado que está el grupo?<br /></b><br />Desde el principio dije que este es el grupo de la muerte. Nadie hará puntuación perfecta. Nosotros perdimos los dos primeros juegos y aun así tenemos buenas opciones de clasificar. Eso habla de lo reñido que es el torneo. Hemos mejorado respecto al primer partido, pero todavía hay cosas por corregir: confianza, convicción y menos distracciones. Jugamos el sábado contra Olimpia, vamos a evaluarlos físicamente y usaremos a los mejores hombres disponibles. Aunque algunos dicen que el campeonato nacional puede esperar, no queremos perder puntos ahí tampoco. A pesar de las dos derrotas, seguimos con claras posibilidades de clasificar y vamos con ese objetivo.<b>En el balance general, en el torneo internacional son últimos, pero en el nacional aún no conocen la derrota. ¿Se le está dando prioridad al torneo local?</b><br /><br />Lo veo más como algo circunstancial. En el torneo de Centroamérica hemos tenido dos partidos muy difíciles: fuimos contra el campeón de Costa Rica y ahora jugamos con un equipo que ha sido protagonista en los últimos torneos. El equipo rival ha tenido más tiempo de trabajo en casa, mientras que nosotros hemos jugado siempre de visita. Competimos bien, aunque con un sinsabor por los resultados. En el campeonato nacional tratamos de poner a nuestros mejores hombres, física y futbolísticamente, en los partidos internacionales, pero los rivales han sido fuertes. Con todo respeto, no hemos ido ni a Belice ni a El Salvador. Ahora recibimos a Diriangén y luego a San Miguelito, nuestra responsabilidad es sacar esos seis puntos y cerrar bien esta primera ronda.