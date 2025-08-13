Municipal remonta y deja al Real España al borde de la eliminación en la Copa Centroamericana 2025

El tramo final del encuentro estuvo marcado por la tensión y la polémica. Los jugadores de ambos equipos intercambiaron insultos y empujones en una caldeada atmósfera que terminó con la expulsión de <b>Nixon Cruz </b>por <b>Real España</b> y <b>José Martínez </b>por <b>Municipal</b>, luego de agarrarse del cuello mutuamente, dejando el partido en un clima muy caliente.Con esta derrota, <b>Real España </b>queda en el último lugar del grupo tras dos partidos sin poder sumar puntos. Ahora deberá cerrar su participación jugando en casa contra <b>Diriangén</b> y<b> Sporting San Miguelito</b>, en encuentros donde estará obligado a ganar si quiere mantener alguna esperanza de clasificación.La presión aumenta para los aurinegros, que mostraron un buen arranque pero no pudieron sostener la intensidad. La actuación de <b>Municipal</b>, en especial la de <b>Eddie Hernández</b> y <b>José Martínez</b>, fue determinante para cambiar la historia y darle la vuelta a un partido que parecía controlado por <b>Real España</b>. El milagro para avanzar pasa por levantar un rendimiento que hasta ahora ha sido insuficiente.