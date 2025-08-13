Centroamérica

Municipal remonta y deja al Real España al borde de la eliminación en la Copa Centroamericana 2025

Real España sumó su segunda derrota consecutiva y quedó al borde de la eliminación en un partido que comenzó dominando, pero terminó perdiendo tras una remontada roja.

2025-08-13

Real España sigue en una cuesta abajo en la Copa Centroamericana tras caer por segunda vez consecutiva, esta vez frente a Municipal con un marcador de 2-1. La derrota complica seriamente sus opciones de avanzar a los cuartos de final, y ahora los aurinegros deberán apelar a un milagro para mantener vivas sus esperanzas.

El partido comenzó con un Real España dominante y muy sólido, especialmente en los primeros 45 minutos. Sin embargo, esa intensidad se fue diluyendo en el complemento, cuando los jugadores parecieron entrar dormidos y dejaron crecer a un Municipal que terminó remontando el encuentro gracias a un Eddie Hernández incisivo y muy peligroso en ataque.

La apertura del marcador llegó al minuto 17 tras una jugada ensayada. Jhow Benavídez ejecutó un tiro libre con precisión, enviando el balón al área donde Daniel Aparicio se encontró solo y de cabeza empujó el esférico al fondo de la red para el 0-1 parcial. Fue un momento clave que parecía poner manos a la obra a los aurinegros.

El dominio de ese primer tiempo se evidenció también en el minuto 23, cuando Carlos Mejía disparó con fuerza dentro del área intentando ampliar la ventaja. Sin embargo, la defensa roja respondió con un héroe inesperado: José Morales, conocido como "el caballo", que en la línea logró sacar el balón y salvar su portería de un gol seguro.

El empate de Municipal llegó en el minuto 64 después de una jugada eléctrica. Eddie Hernández inició la acción, intentando globear el balón, pero fue contenido por Wesly Decas dejando botando el balón. Sin embargo, la insistencia del equipo local permitió que José Morales, el mismo volante salvador, recuperara y definiera con frialdad en una especie de volea para poner el 1-1 en el marcador.

Solo cinco minutos después, al 69', Pedro Atlán protagonizó una jugada espectacular. Eludió marcas difíciles como las de Jack Baptiste, Carlos Mejía y Devron García, condujo hasta línea de fondo y asistió a José Martínez. Este último no dudó y con un potente remate dobló las manos del arquero Buba López para el 2-1 definitivo a favor de Municipal.

El tramo final del encuentro estuvo marcado por la tensión y la polémica. Los jugadores de ambos equipos intercambiaron insultos y empujones en una caldeada atmósfera que terminó con la expulsión de Nixon Cruz por Real España y José Martínez por Municipal, luego de agarrarse del cuello mutuamente, dejando el partido en un clima muy caliente.

Con esta derrota, Real España queda en el último lugar del grupo tras dos partidos sin poder sumar puntos. Ahora deberá cerrar su participación jugando en casa contra Diriangén y Sporting San Miguelito, en encuentros donde estará obligado a ganar si quiere mantener alguna esperanza de clasificación.

La presión aumenta para los aurinegros, que mostraron un buen arranque pero no pudieron sostener la intensidad. La actuación de Municipal, en especial la de Eddie Hernández y José Martínez, fue determinante para cambiar la historia y darle la vuelta a un partido que parecía controlado por Real España. El milagro para avanzar pasa por levantar un rendimiento que hasta ahora ha sido insuficiente.

FICHA TÉCNICA

(2) MUNICIPAL - Kenderson Navarro; César Calderón (Eddie Hernández, 46'), José Mena, Nicolpas Samayoa, Aubrey David; José Morales (Carlos Estrada, 85'), Jonathan Franco (Pedro Altán, 52'), Rodrigo Saravia, Cristian Hernández; Rudy Muñoz y José Martínez.

DT: Mario Acevedo

Goles: José Morales 64', José Martínez 69'.

Tarjetas amarillas: Jonathan Franco, Nicolás Samayoa, José Martínez (2), Eddie Hernández.

Tarjetas rojas: José Martínez 90+6'.

(1) REAL ESPAÑA - Luis López; Maylor Núñez (Anfronit Tatum, 84'), Daniel Aparicio, Wesly Decas, Devron García, Franklin Flores; Jack Baptiste (Darixon Vuelto, 84'), Carlos Mejía (Yeison Moreno, 72'), Jhow Benavídez; Gustavo Moura (Nixon Cruz, 65') y Brayan Moya (Dixon Ramírez, 65').

DT: Jeaustin Campos (CRC)

Goles: Daniel Aparicio 17'.

Tarjetas amarillas: Brayan Moya, Daniel Aparicio, Anfronit Tatum

Tarjetas rojas: Nixon Cruz 90+6'.

Estadio: El Trébol, Guatemala

Árbitro: Ekaterina Koroleva (USA)

