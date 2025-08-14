Motagua se estrella ante Cartaginés en el debut de Javier López y complica su clasificación en Copa Centroamericana

En la ilusión motagüense se figuraba un inicio de era con la dulzura del triunfo y el broche de la clasificación, pero el Ciclón siguió en su modo de dudas y dejó en suspenso la clasificación en la Copa Centroamericana tras ese deslucido 0-0 ante Cartaginés de Costa Rica.En casa y en el debut del técnico español, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/javier-lopez-detecto-problema-motagua-copa-centroamericana-concacaf-BF27003288" target="_blank">Javier López</a></b>, el Mimado no pudo romper el cero y deberá definir el pase a cuartos en la dura visita al Saprissa. El empate le mantiene en el liderato del grupo C con siete puntos, pero el triunfo de Independiente de Panamá y la dureza del cierre azul ponen en entredicho el sello del pasaporte.