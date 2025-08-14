Motagua se estrella ante Cartaginés en el debut de Javier López y complica su clasificación en Copa Centroamericana

En la ilusión motagüense se figuraba un inicio de era con la dulzura del triunfo y el broche de la clasificación, pero el Ciclón siguió en su modo de dudas y dejó en suspenso la clasificación en la Copa Centroamericana tras ese deslucido 0-0 ante Cartaginés de Costa Rica. En casa y en el debut del técnico español, Javier López, el Mimado no pudo romper el cero y deberá definir el pase a cuartos en la dura visita al Saprissa. El empate le mantiene en el liderato del grupo C con siete puntos, pero el triunfo de Independiente de Panamá y la dureza del cierre azul ponen en entredicho el sello del pasaporte.

Con solo un par de entrenamientos en el Nido, el estratega europeo metió mano en el 11 habitual cambiando a Licona por Luis Ortiz en el marco. La batalla presentó una trama de igualdad en la que ambos alternaron la tenencia, pero con poca claridad en la ofensiva. El veterano mundialista Marco Ureña con Mauro Quiroga alertaban a Sebastián Cardozo y compañía, mientras del otro lado Zapatilla, Droppy y Serrano eran los que más aparecían en los últimos metros en los que Maicol Cabrera pasaba desapercibido. Tras el aviso del argentino Quiroga, los Azules azotaron el marco antes de irse al descanso. El portero Kevin Briceño le quitó el gol en un tiro libre a Zapatilla Mejía y un minuto después Dennis Meléndez se comió increíblemente el gol en la boca de la meta. ¡Cómo vas a fallar esa! Al regreso de los vestuarios, Diego González y especialmente José Mora provocaron susto en el pórtico del Ciclón.

En las gradas del Nacional el murmullo se combinaba con el "Motagua movete". Las Águilas no convencían a su gente, que esperaba un debut con vitoria en la era de López. No pudo ser, por más que Motagua lo intentó en el cierre. El cancerbero se hizo impasable ante las múltiples oportunidades de Zapatilla y una de Jonathan Núñez. La última la ahogó Wilmar Jordán. Motagua no pudo celebrar...

FICHA DEL PARTIDO