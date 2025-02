La comparación que hizo Ancelotti sobre Mbappé y Cristiano Ronaldo tras la goleada del Real Madrid al City

“Tiene la calidad para llegar al nivel de Cristiano Ronaldo . Tiene que trabajar porque Cristiano puso el asta muy alta y él ha empezado ahora en este club. Por la calidad que tiene y la ilusión puede alcanzar el nivel de Cristiano pero no va a ser tan sencillo, tiene que trabajar”, dijo en rueda de prensa.

“Estamos en la línea correcta, hemos encontrado el nivel del equipo, nos ha costado mucho y ahora hay que trabajar para estar a este nivel y si es posible mejorarlo. Ahora entramos en un periodo complicado con Liga, semifinales de Copa del Rey, octavos de la Champions. No hay manera de parar. A nivel emocional esta eliminatoria nos ha venido bien”, opinó.

Pese al triunfo en la eliminatoria, Ancelotti reconoció que sus críticos le esperan al siguiente mal resultado. “Es imposible porque no se puede ganar todos los partidos y cuando pinches en uno las bocas no se callan pero no pasa nada”.